一怒便喊「我數3聲、哭甚麼哭」？20句說話對孩子傷害比你想的深

很多家長知道不應該體罰小孩，但卻沒有想過，自已一些不經意的話語，其實也會嚴重傷害孩子。言語傷害與肢體傷害不同，你看不見你自以為是淡淡的一句話，會影響你的孩子多久。



孩子的心智與性格仍在建立、成長階段，父母這些說話或會對他們造成難以想像的傷害啊！（按圖了解）

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有位媽媽分享，她常常嫌自己的五歲的兒子動作太慢，某天要出門前，她又在碎碎唸時，兒子冷不防一句：「媽媽，你為甚麼要一直很快？」那一瞬間，她像是被一桶冷水潑醒。當她問自己為了甚麼總是很急切，她想起許多小時候爸爸不斷責備她的話：

你動作這麼慢，想必將來做甚麼事都會輸人。

你以為你是甚麼特別人物？大家都要等你嗎？

奇怪，我是一個很講求效率的人，怎麼會生出妳這麼沒效率的女兒。

自以為是激勵孩子的話卻有反效果

這些話淡淡的話，說不上殘忍，但卻影響了她的一生──她做甚麼事都很緊張，深怕落後別人，也不知道怎麼從容過日子。但在兒子的童言童語中，她發現了自己絲毫無法放鬆的原因，看見了自己疲憊不堪卻總像在趕路的人生。

很多父母人會覺得，說這些話想出自想激勵孩子的本意，希望孩子改變他不好的行為。但想改變孩子的行為，為甚麼非得用一些貶低性的言語呢？

人在回顧自己的童年時想着，他有關心自己的爸媽，也未曾經驗過暴力管教的行為，就會宣稱自己是幸福的。但他忽略了那些羞辱、恐嚇、嫌棄的話語，對形塑自己行為模式的影響。

負面核心信念

以剛剛那位媽媽的分享來說，她說她逐漸明白自己為甚麼會是現在的樣子。

動作太慢會輸給別人（但她凡事求快也沒有贏別人，因為常常出錯）。她永遠自認自己不是特別人物，也從不去想辦法讓自己變得特殊（人生也就真的很平凡）。明明可以放慢速度做事的事，但她在爸爸面前從不敢放慢，導致自己永遠心神不寧，老想着還有甚麼應該做卻沒在第一時間做好的事。

來自台灣的諮商師留佩萱在她的著作《童年會傷人》裏面提到：「言語傷害不但沒有教育效果，反而讓孩子長大後，繼續用這些負面的核心信念看待、解讀事情。成年之後，孩子可能在親密關係中沒有安全感、工作職場處處碰壁，或是承受各種身體健康或心理情緒問題。」

或許爸媽不知道自己說出口的話會傷害孩子，台灣人本教育基金會曾做過針對孩子調查，分為「最阻礙愛的傳達」的10大破壞性語言，以及「最阻礙學習思考」的10大破壞性語言，你是否曾對孩子說這樣的話？或者說，你可以冷靜下來想想，你的爸媽是否對你說過這樣的話？

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最阻礙愛的傳達的10大破壞性語言

我怎麼會生出你這種小孩？

你讓我很失望！

你給我閉嘴！

你就自己一個人留在這裏吧！

聽話，爸爸媽媽才會喜歡你！

你別想我會幫你！

哭甚麼哭！

你為甚麼就是要跟別人不一樣？

你就不能小心一點嗎？

快一點！我數到三！

最阻礙學習思考的10大破壞性語言

你怎麼這麼笨？

你很沒用耶！

這種成績，你沒救了啦！

這很簡單啊！為甚麼你不會？

你可以跟你弟（任何兄弟姐妹或同學）多學學嗎？

你沒那個天分啦！

我不是教過你了嗎？

考這種分數，給你上那麼多課都白上了！

被老師罰活該，誰叫你寫作業都不認真

字寫得醜，人就長得醜喔！

建議爸媽，在你想利用上述話語教訓孩子時，先靜下心，想想其實都可以換成另一句話來說，以「需要爸爸（媽媽）來幫你嗎」來開頭，讓孩子知道自己有問題，但是爸爸媽媽會在一旁協助，有耐心的幫助他改變，而他這樣的行為也一點都不影響着一件事：

爸爸（媽媽）永遠都愛你。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：20句傷害孩子的話，你說過幾句？貶低羞辱恐嚇的話，形塑孩子一生的負面信念】