婆媳｜奶奶擅自丟掉家嫂珍藏　事前從未通知　老公反應更令她火滾

自己珍藏多年的寶貝如果未經同意就被丟掉，想必都會既生氣又難過？



近日一名人妻在網絡論壇發文抱怨，自己收藏的14箱漫畫全都被住在同一個屋簷下的奶奶丟掉，老公不僅沒幫自己說話，還塞了1萬元（編：台幣，下同）給事主要她「閉嘴」，網民看了都氣炸直呼實在太不尊重人。

其實這位奶奶只要多問一句，這宗誤會便不會發生：（按圖了解）

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「之前看到的都是老公的東西被太太丟掉，但我卻是漫畫被奶奶丟掉。」一名女網民在爆料公社APP匿名公社發文表示，自己和奶奶住在一起，某天她回家後發現自己收藏的14箱漫畫全都被丟掉了，一問之下老公大哥才說是為了要粉刷所以「好心幫忙整理」。

這位女事主傻眼表示不能接受：「完全沒問過我，就把我從中學到現在珍藏的漫畫全丟掉」、「一直說我們把他家堆的到處都是，房子是你們的嗎？房貸我老公也出一半好嗎？」她抱怨，奶奶還責怪自己把東西堆在樓梯口才會讓人誤會是垃圾，但她認為雙方之前就已說好，4樓是自己和老公的空間，東西愛堆哪裏是她的自由，奶奶不應該隨便闖進來、動她的東西。

這位女事主控訴，奶奶把14箱漫畫賣給資源回收站，下班後回收站也已打烊，她哭了一整晚，隔天清晨6點就衝到回收站想要挽回，最終只救回6箱，其他8箱全都已在廢紙堆。她崩潰表示，被丟掉的漫畫很多都是絕版品，包含經典漫畫《尼羅河女兒》，「老公也只塞1萬給我就要我閉嘴，錢可以買回憶嗎？」、「不要跟我說那些根本不值錢，那些在我心裏就是無價！」

網民看了也替這位女事主打抱不平：

．「現在手機聯絡很方便，要整理別人的東西不會打電話問一下嗎？根本沒在尊重人」

．「我是你的話真的會翻臉，就算給多少錢也完全買不回來屬於自己的回憶」



還有人建議「以牙還牙」：

．「不讓他們體會過一次他們不知道那種痛」

．「不如你下次也丟他們的東西，或丟你老公的珍藏，一樣1萬打發回去」



事主老公的做法也令網民不以為然，也有人提出乾脆趁這個機會搬出去住甚至離婚：

．「你老公也是很沒用，1萬就想打發？」

．「你老公也太爛了，1萬塊買甚麼鬼，很多根本就是有錢也收集不全的」

．「分家吧」

．「如果還很愛老公，趁機大吵一架看看有沒有機會搬出去，不過我看你老公也不把這個事情放在心上，個人是建議離婚」



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