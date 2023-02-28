口罩令取消｜幼稚園：如有不適才建議戴口罩 急不及待見學童笑容

撰文：劉嘉曉
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行政長官李家超今天（28日）宣布，本周三（3月1日）起撤銷口罩令，市民在室内或室外毋須再強制佩戴口罩，而小學、幼稚園及特殊學校學生回校前須完成快速抗原測試，措施維持至3月15日。瑪歌瑞特國際幼稚園暨幼兒園校監視柯欣彤表示校方樂見消息，因終能重見小朋友們的笑臉。柯欣彤表示，校方將跟隨政府指引，不強制要求學童及教職員佩戴口罩，但如有不適，會建議他們佩戴口罩。學校亦爲維持為學童量體溫及定時消毒校園等措施。

幼稚園跟從政府指引 不強制學童、教職員及家長戴口罩

政府宣布撤銷口罩令後，市民普遍對消息感到十分興奮，瑪歌瑞特國際幼稚園暨幼兒園校監視柯欣彤亦指校方「急不及待重見小朋友的笑容。」她表示，校方會跟從政府當局指引，不會強制要求學童、教職員及家長佩戴口罩進出校園。不過，校方向家長建議，如學童身體感到不適，上學宜佩戴口罩，以保障自己及其他小朋友的安全和健康。如學童出現發燒、流鼻水或咳嗽等徵狀，校方建議學童留在家中休息。

小朋友不戴口罩有助觀察表情和嘴型 有助語言溝通發展

不少家長擔心孩子長期佩戴口罩後缺乏足夠免疫力，對於解除口罩令後立刻為孩子免除佩戴口罩有所保留。柯欣彤稱校方認爲小朋友需要逐步建立免疫力，「不可能一輩子都戴着口罩，所以都會跟隨政府指引，不會強制小朋友戴口罩。」柯欣彤又相信，不佩戴口罩對小朋友學習語言有幫助。「幼兒學習溝通技巧的關鍵之一是觀察親近的人的臉孔、嘴型和表情。不需要佩戴口罩，兒童就可以觀察到他人講話的表情及嘴型，有助提升孩子社交能力、情緒理解及語言發展。」

由於現仍處於解除口罩令的過渡期，柯欣彤指校方仍會維持量體溫措施一段時間，另外亦會持續保持校園衛生。「公共地方會視乎不同角落，每隔一至三小時進行消毒，校園也會放置空氣清新機。」

利用繪本講故事解釋取消口罩令

過往數年，幼稚園生均是佩戴口罩上學和出外，不少家長直言孩子對於取消口罩令感奇怪和不習慣。柯欣彤稱，校方會在每周的早會或早上開始課堂前的團體活動時間，以講故事形式向他們講解撤銷口罩令，「讓他們有心理準備，因爲他們都戴了很久口罩。」校監補充，教師或會搜羅相關繪本，令學童更容易明白。

幼稚園其後或面對流感及手足口病高峰期來襲，柯欣彤指做法跟現時按照的指引相若，亦會鼓勵學童注射流感疫苗，如家長仍有所顧慮，也可自行選擇為孩子佩戴口罩。

瑪歌瑞特國際幼稚園暨幼兒園校監柯欣彤指校方很期待重見幼童回校展現笑容。（圖片由受訪者提供）
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