口罩令取消｜幼稚園：如有不適才建議戴口罩 急不及待見學童笑容

行政長官李家超今天（28日）宣布，本周三（3月1日）起撤銷口罩令，市民在室内或室外毋須再強制佩戴口罩，而小學、幼稚園及特殊學校學生回校前須完成快速抗原測試，措施維持至3月15日。瑪歌瑞特國際幼稚園暨幼兒園校監視柯欣彤表示校方樂見消息，因終能重見小朋友們的笑臉。柯欣彤表示，校方將跟隨政府指引，不強制要求學童及教職員佩戴口罩，但如有不適，會建議他們佩戴口罩。學校亦爲維持為學童量體溫及定時消毒校園等措施。



幼稚園跟從政府指引 不強制學童、教職員及家長戴口罩

政府宣布撤銷口罩令後，市民普遍對消息感到十分興奮，瑪歌瑞特國際幼稚園暨幼兒園校監視柯欣彤亦指校方「急不及待重見小朋友的笑容。」她表示，校方會跟從政府當局指引，不會強制要求學童、教職員及家長佩戴口罩進出校園。不過，校方向家長建議，如學童身體感到不適，上學宜佩戴口罩，以保障自己及其他小朋友的安全和健康。如學童出現發燒、流鼻水或咳嗽等徵狀，校方建議學童留在家中休息。

小朋友不戴口罩有助觀察表情和嘴型 有助語言溝通發展

不少家長擔心孩子長期佩戴口罩後缺乏足夠免疫力，對於解除口罩令後立刻為孩子免除佩戴口罩有所保留。柯欣彤稱校方認爲小朋友需要逐步建立免疫力，「不可能一輩子都戴着口罩，所以都會跟隨政府指引，不會強制小朋友戴口罩。」柯欣彤又相信，不佩戴口罩對小朋友學習語言有幫助。「幼兒學習溝通技巧的關鍵之一是觀察親近的人的臉孔、嘴型和表情。不需要佩戴口罩，兒童就可以觀察到他人講話的表情及嘴型，有助提升孩子社交能力、情緒理解及語言發展。」

由於現仍處於解除口罩令的過渡期，柯欣彤指校方仍會維持量體溫措施一段時間，另外亦會持續保持校園衛生。「公共地方會視乎不同角落，每隔一至三小時進行消毒，校園也會放置空氣清新機。」

利用繪本講故事解釋取消口罩令

過往數年，幼稚園生均是佩戴口罩上學和出外，不少家長直言孩子對於取消口罩令感奇怪和不習慣。柯欣彤稱，校方會在每周的早會或早上開始課堂前的團體活動時間，以講故事形式向他們講解撤銷口罩令，「讓他們有心理準備，因爲他們都戴了很久口罩。」校監補充，教師或會搜羅相關繪本，令學童更容易明白。

幼稚園其後或面對流感及手足口病高峰期來襲，柯欣彤指做法跟現時按照的指引相若，亦會鼓勵學童注射流感疫苗，如家長仍有所顧慮，也可自行選擇為孩子佩戴口罩。