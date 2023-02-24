親子關係｜跟小朋友傾訴心事只依靠談話？轉用非傳統輔導法更有效

近年受疫情影響，經常困在家裡，大人小朋友的情緒不多不少受到影響。小朋友不善言辭，未必能夠表達內心的不安，亦不懂得如何與不同的情緒共處。除了傳統的輔導或心理治療方法，越來越多學校亦開始嘗試採用表達藝術治療、遊戲治療、靜觀(Mindfulness)、音樂治療、戲劇治療、園藝治療、體感療癒(Somatic Experiencing)、瑜伽療癒(Yoga Therapy) 等，讓學生有機會嘗試不同的輔導法或治療法，接觸、表達和撫平內心的不適。

資料來源：楊智顯 業務發展主任 (註冊社工/發展性轉化(DvT)執行師)@香港中華基督教青年會



表達的方式不只一種 其他媒介也能讓小孩表達感受

如果做過前線輔導的話就會知道，未必所有小朋友都適用傳統的談話式治療。小朋友可能會因為性格、言語障礙、自閉傾向等原因而不善表達，或因自我保護而習慣性說謊，甚或因創傷太深而難以開口等。透過運用不同的媒介，如畫作、聲音、身體動作、物件擺放、黏土製作、歌曲等，就可以讓參加者舒適放心地表達內心感受。運用上述手法，能迴避大腦的干擾，讓孩子最直接的感受和表達情緒。

輔導也可以很好玩 盡情讓孩子發揮想像

筆者作為發展性轉化(Developmental Transformation/DvT)的執行師，在和學生、家長做輔導工作時，常常都有許多意想不到的事發生。DvT透過扮演及互動，呈現參加者的心理模式，有點像演戲，也有點像小朋友的玩耍。常常見到有家長小朋友互相角力、扮鬼扮馬，但下一秒已經在相擁滾地。還記得有不善辭令的小六男生比喻自己為夾萬，需要媽媽的擁抱才能開鎖；也有媽媽比喻自己為無敵的森林之王，但卻敵不過兒子的一聲感激。輔導過程沒有劇本，參加者可以自由表達，但整個過程充滿了歡笑和眼淚，家長和孩子在玩耍中認識更深，互相聽見內心的種種感受。

所有的輔導並不一定是「有問題」才需要參加，無論是人的情緒，或是人和人的關係，其實就好像光譜上的一點，每日也在變化之中。如果我們能打開一點心扉，聆聽和照顧自己的需要多一點，我們的世界會變得更美好。至於哪一種輔導方法才適合自己呢？只要是自己喜歡的媒介就可以了！不妨按著自己的心意，去多作一點嘗試吧。

《本文資料獲香港中華基督教青年會授權轉載》



作者簡介：楊智顯 業務發展主任 (註冊社工/發展性轉化(DvT)執行師)