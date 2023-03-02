懷孕｜懷孕時常常腰痠背痛 附孕婦腰痛成因、紓緩腰背痛伸展運動

懷孕期間孕婦身體發生各種變化，容易導致身體出現異常反應。在懷孕期間，不少孕婦因腹中嬰兒越來越大，都會面對腰痛的問題。不管是坐著、平躺、站著都持續疼痛，確實讓人十分痛苦。內文為大家講解孕婦腰痛的成因和紓緩方法，希望能減輕大家痛苦的狀況。



孕婦腰痛成因

根據衛生署家庭健康服務資料顯示，在懷孕期間肩頸痛與腰痛是很常見的事情。這是由於荷爾蒙變化會令關節之間的韌帶鬆弛，脊椎骨、骶髂關節和恥骨聯合的關節會變得不穩定，因而產生頸痛、背痛和恥骨聯合痛。此外，腹中胎兒慢慢長大，媽媽身體的重心向前傾，加重腹肌及背肌的負擔。保持適當的體能活動、正確的姿勢，再加上日常適量的伸展運動，可以紓緩肌肉疼痛。

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紓緩腰背痛的伸展運動

1. 背靠牆壁，雙腳分開與肩膊同等闊度

2. 上背和臀部緊貼牆壁

3. 保持自然呼吸，收緊腹部，腰部壓向牆

4. 保持五秒，然後放鬆

5. 一共重複十次

孕婦在進行產前運動時若感到不適，應立刻停止運動。物理治療及配戴托腹帶都可減低腰背不適，嚴重者應請教醫生。

（以上資料由衞生署及醫院管理局物理治療部合編）

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