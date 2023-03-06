流水落花專訪｜黃梓樂首與鄭秀文合作 難忘Sammi演出帶動投入拍攝

電影《流水落花》3月2日正式上映，故事講述一對夫妻陳天美（鄭秀文 飾）和何彬（陸駿光 飾）申請成爲寄養家庭，與各有問題的小孩譜出感人的家庭故事。童星黃梓樂在電影中飾演「文森」一角，因母親染上毒癮而缺乏照顧，獲安排寄住於「天美姨姨」家中。現年10歲的黃梓樂年紀輕輕已有豐富幕前演出經驗，在《流水落花》卻有不少「第一次」，包括首次與鄭秀文（Sammi）合作。他表示很欣賞和佩服Sammi，指其演出能帶動自己更投入拍攝，有利呈現角色情感。



與文森性格迴異 「我好開朗、健談，一cut機就『嗶哩吧啦』講話」

黃梓樂甫到採訪場地，馬上有禮向各人打招呼，拍照期間又毫不怯場的擺出多款「甫士」，與他在《流水落花》中飾演的「文森」判若兩人。黃梓樂形容「文森」不擅於溝通和表達情緒，「常將情緒放在心裏，不會講出來。」他坦言「文森」跟自己性格迴異，「我好開朗同健談，咩都講畀其他人聽，一cut機就『嗶哩吧啦』講話。」

黃梓樂在電影《流水落花》中飾演「文森」一角。為了揣摩演繹「文森」的方法，黃梓樂稱自己會先了解角色的情緒，並嘗試模仿。 （林靄怡攝）

陸駿光鄭秀文與小演員打成一片

黃梓樂飾演的「文森」在電影中短暫寄住在「天美姨姨」（鄭秀文 飾）和「彬叔叔」（陸駿光 飾）的家，拍攝期間與二人發生的趣事爲黃梓樂增添不少難忘經歷。「有天開工，我很開心見到『彬叔叔』，就跳到他身上，之後他說腰受了傷，我都有跟他說不好意思。」黃梓樂略帶靦腆地笑道。他高興表示陸駿光在片場與小演員打成一片，常與他們聊天和玩耍，有一場在浴室玩水的戲份，「未開機前，他向我潑水，潑到我全臉濕透！」

問及與鄭秀文等「大人」合作的感受時，黃梓樂先説了一句：「加多個字，係大人物。」他坦言拍攝初期有點害怕Sammi，「因爲媽咪之前講過她是天后，我有點『怕醜』，不敢嘗試主動跟她聊天。」不過，他指Sammi「好nice」，會主動與小演員互動。「有時她想跟我講話會拍拍我屁股，問我幾歲、叫咩名。」

數場哭戲演繹不同情緒 欣賞Sammi演技帶動現場氣氛

「文森」在電影中沉默寡言、時常落淚，但黃梓樂稱每場哭戲所表達的情緒均有不同。他憶述其中一場哭戲，他最初展現的表情較細微，「但Sammi姐姐同導演覺得我可以喊得爆啲，Sammi姐姐都有引導我點樣喺表情上表達角色當時嘅感情。」小朋友醖釀懼怕繼而落淚的情緒並不容易，面對此類場景，黃梓樂表示會在片場嘗試繼續閲讀劇本，「不想任何其他事情，只專注於角色的感情和感受，思考角色當時感到不開心的原因。」

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另一場哭戲講述「文森」患有毒癮的母親與「天美姨姨」發生推撞，「天美姨姨」更被推倒。黃梓樂猶記得當時現場氣氛緊張，自己演戲時也被帶動情緒。「那幕有點恐怖，自己有點害怕，也覺得很震撼。我很佩服和欣賞Sammi姐姐，覺得她做得很好，我都擔心她會否受傷。」有別於上述一幕因懼怕而嚎哭，「此幕他（文森）需展現出害怕至動彈不得，同時眼眶含淚。」

故事中的「文森」成長於不幸家庭，黃梓樂覺得藉着「文森」這角色，體會到人與人之間建立溝通的可貴，認為親子間也需保持緊密溝通，並學習了解和表達自己的情緒。「如（負面）情緒一直壓抑在心裏，卻不表達出來，（負面）情緒就會日積月累。」

喜歡在電視、電影中看見自己 「好有趣、搞笑」

黃梓樂於2018年出道，拍攝過不少廣告、電視劇、微電影及電影，多次演出均備受讚賞。「我覺得在電視、電影院見到自己，很有趣、搞笑。」這名幕前「明日之星」的興趣卻多不勝數，絕不僅局限於表演，「演員、明星、歌手、博士、昆蟲科學家、動物學家、獸醫、醫生，我有很多事情都想做。」看着梓樂訴說夢想時雙眼發亮，可充分感受到小男孩滿心期待迎接往後的不同挑戰。