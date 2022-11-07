野人老師｜3 大反思位 家長、教育工作者需要知道的事！

ViuTV電視劇《野人老師》已經播映完畢，但仍有不少人討論劇中的爭論點，劇集引起的話題與教育有關，同時衝擊現時香港教育制度和生態。鄭丹瑞飾演校長、MIRROR成員Stanley（邱士縉）飾演李白老師，以談善言飾演晨光老師，各有各教育取態；劇集更節錄現今家長教育方向，到底哪3大反思位值得家長及教育工作者反思呢？



反思位一：孩子不聽話等於阻礙學習進度？

在第5集中，聰聰老師要求聰媽到校見家長，原因是聰聰以筆畫花了同學的課本。而且老師說聰聰不聽話，稍微責備便會大叫，要不就亂跑，老師認為這行為無疑是非常騷擾其他同學上課。

老師覺得試盡所有方法都未能幫助聰聰，並向聰媽建議轉介到其他適合他的學校會比較好。不過聰媽即時就拒絕了，並表明不會送聰聰到特別學校上課。

其後，聰媽帶聰聰去餐廳吃飯，當聰媽說一句「你是否不聽媽媽的話」，聰聰自然反應就是走到一旁企直扮石頭。聰媽細問之下，原來這行為是老師要求的，而且老師更要求他扮石頭一整天。

孩子有特殊需要或行為時，老師應該怎樣處理呢？扮石頭又是否屬於合適的指令，本著不影響整班的學習進度時，對這位學生的處理又是否公平？本專頁與飾演聰聰演員訪問時，他也有提及這個情節，他認為老師是做得不對，但又不至於正確。因為孩子是有感受的，會藉著他人的一言一話了解到別人是如何對待他，不過一班同學三十數人，老師有時難以只照顧一位孩子而忽略其他同學，所以也是情有可原。

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反思位二：為孩子選校要考慮孩子意願和適應能力嗎？

從以上劇情推斷，聰媽因不想孩子被標籤，而不將孩子送到其他適合孩子的學校，到底這個決定是對或是錯呢？照顧孩子情緒需要與學習進度又應如何取捨？傳統學校既要追學習進度，老師要顧及的是一整班同學的進度，而且學校亦對每級的成績有一定要求，對於有特殊需要的學生，應對這些要求會否感到壓力？

而另一劇情就是大寶與細寶，二寶媽媽要求甚高，為兩孩排滿每一天的時間表，能夠有時間睡眠已是值得開心的事。二寶媽媽本著「我都係為你好，跟著我的安排來做，將來你未必成功，但至少能夠養活自己」，不過學習時間表密集得令兩孩卻步，甚至一度離家出走。其後，兩孩在大地小學讀書時，快樂無比。在零壓力環境下學習，笑容總是掛在臉上。

到底為孩子選校，如何取捨前路的選擇與孩子的意願？

反思位三：陪伴、聆聽、擁抱就是孩子所需要的

在聰聰劇情當中，初期他只是自言自語，好像別人的話總是聽不入耳，甚至只停留在「一人之境」。後來，多得晨光老師與李白的陪伴及聊天，晨光老師提倡的不標籤聰聰，令大家都慢慢接受聰聰，懂得理解及包容。這樣，聰聰才感受到大家對他的愛和包容，才能敞開心扉主動跟大家相處。而旦哥在第5集裡，將聰聰抱緊，這樣令他深深感受到校長對他的愛和照顧，才能令他冷靜下來。

另外在大寶與細寶劇情中，同樣都是父母未有聆聽孩子心聲和煩惱而導致離家出走。及後在大地小學開展一場學校法庭中，雙方才知道大家的想法和感受，其實坦誠相對真是很重要。如果能夠多點聆聽，相處磨擦必能減少。

以上孩子的需要，都不是從父母言語間能獲取，家長們，不妨由今天開始多陪伴、多聆聽、多擁抱孩子吧！

為何大自然環境總能吸引孩子？附5大情景學習特點



「情境學習」（Situated learning）這種學習方法由美國加利福尼亞大學伯克利分校的讓·萊夫（Jean Lave）教授和獨立研究者愛丁納·溫格（Etienne Wenger）於1990年前後提出，教授強調學習不只是個體性意義建構的心理歷程，更加是與社會有連繫、實踐性的過程。

情景學習能潛移默化地引導幼兒主動探索與嘗試，劇中有數個例子帶出了情景學習的五大特點，包括：從自然生活中取材的學習情景、知識與情景彼此融合在一起、行動中求知識、促進學習遷移（transfer of learning) 、混齡學習好處多。

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