專訪｜野人老師聰聰媽因導演一句話贈劇組禮物原來回應劇中一幕？

ViuTV劇集《野人老師》獲得不少好評，劇集反映了現時香港教育制度的問題，也用新角度探討學生的真正需求。老師與學生教學相長的關係更令觀眾大受感動，大人、小孩看完後都絕對有所得著。小演員余晞晉的媽媽Ceci接受01親子訪問時透露，她在劇集完結後為劇組人員送上一份另具心思的禮物。原來她因導演的一句話受啟發，於是親手製作了一份與劇情有關的禮物！



導演編導：藉劇集為小演員留下開心回憶

《野人老師》中，飾演聰聰的小演員余晞晉演技大爆發，真實呈現出自閉症兒童的面貌和面對的難處，獲網民大讚！不少觀眾都為之動容，睇到眼濕濕！晞晉的媽媽Ceci在拍攝期間經常陪伴兒子四處奔波，也見證著劇組人員用心指導和照顧一眾小演員。

Ceci於劇集開拍前與晞晉一起搜集資料、上訓練班，到拍攝時亦與兒子四處奔波，從不抱怨辛苦。

拍攝時小演員要上山下海到處探索，有不少深刻愉快的回憶。Ceci指導演和編導曾說過希望藉過這套劇，為9位小演員留下開心的童年回憶，這令她大受感動，也啟發她製作一份獨特的禮物送給劇組人員作為紀念，感謝他們的照顧和包容。

晞晉媽媽鈎織禮物藏深意

Ceci親手鈎織了多個愛心盆栽，每個盒子內都裝有小燈串，並配以晞晉親手撰寫的心意卡以及他們的合照，連晞晉姊姊也幫手DIY火漆作裝飾。一份禮物背後蘊含三人的心意，極具心思也非常溫馨！

Ceci解釋她會選擇織心型而非一般植物，背後其實有特別原因。《野人老師》第5集中，晨光老師叫學生將種子播在喜歡的位置，聰聰聽畢後便拿了一把種子放進李白的襯衣口袋中並說：「鍾意，鍾意嘅位置」。

Ceci指聰聰將種子放進了李白的口袋，只要李白用心栽種，假以時日，種子就能長成一顆愛心。她鈎織愛心盆栽就是回應劇情，劇組人員的用心灌溉了小演員心中的種子，使之茁壯成長，就像李白接納和包容聰聰一樣，令他有所成長。

除了愛心盆栽，Ceci更自己設計了富士山筆筒送給一眾小演員。早前受疫情影響，Ceci久久未能到日本遊玩，於是製作了這份禮物，讓小演員在家中都能看到遠在別國的富士山。

Ceci更親自設計並製作了一款富士山筆筒送給一眾小演員。

發掘興趣獲女兒支持

身為半職媽媽，Ceci偶而會教琴，亦要花不少心力照顧家庭，但她也沒有忘記照顧自己的需要。一年前她偶然接觸了鈎織，從此就線不離手，迷上了這項興趣。她會於網上搜尋許多教學資源，再從不同國家購入線材，更會自己設計不同作品。

Ceci的女兒也很欣賞和支持她，對媽媽的愛心牌作品更是非常捧場。她曾請媽媽為她鈎織一批冬甩掛飾，讓她送贈同學，更為媽媽設計課程單張，非常貼心！得到愛女的支持，Ceci自然是高興不已。

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不吝嗇所學助街坊尋回自我價值

Ceci掌握這項技藝後也不吝嗇所學，閒時會開班教導其他街坊媽媽。曾有街坊媽媽向她訴說指一直覺得自己甚麼都不是，直到接觸鈎織後，終於尋回自我。不少人建立家庭後，重心都放在家人身上，往往忽略了自己，更逐漸迷失自我，一項小小的興趣能成為強大的助力，助他們重新尋回自己的價值。

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