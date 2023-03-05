婆媳｜跟準老爺奶奶感情好　婚後可同住？男友讓她決定她卻陷兩難

多數女孩子都不想結婚後和夫家的人一起住，尤其是老爺奶奶。



一名女網民就發文透露和準老爺奶奶互動良好，卻也因此很猶豫如果結婚後是否要買房一起住，還是只擁有屬於自己的家就好，但帖文一出，網民們一面倒地認為不要和老爺奶奶住才是最好的。

還好的是，事主的男朋友看來很尊重女友的意見！（按圖了解）

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這位事主在Dcard發文寫道和男友感情穩定，平時有放假也會去對方家裏，和男友的爸媽相處很融洽，也沒甚麼壓力，而最近兩人有準備結婚和買房子的計劃，打算買間透天厝，房貸則由雙方分擔，但問題來了，她猶豫是否該和未來老爺奶奶一起住。

事主貼出和男友的對話截圖，對方問她想要買兩樓還是四樓的透天厝，如果是兩樓就夫妻倆一起住就好，若是選四樓，就跟他的家人一起住。男友雖然說家人會幫忙整理家裏，也不會干涉他太多，但還是詢問女事主的看法，是否會想跟他家人一起住？

她不知道該怎麼決定，因為和男友爸媽互動良好，相處起來感覺也不錯，但卻又想要有個專屬於自己的家，擁有自己的空間，「可能就是下班回來我可以當個梳化薯仔之類的，不知道大家怎麼看？」

不少人紛紛勸阻：

．「除非妳情商很高或對任何事情都沒有控制欲，相反還很希望有人能夠一直管妳，不然強烈建議不要跟婆家住」

．「我覺得結婚的目的是『共組家庭』，是屬於我們自己的小家庭，不是某一方的原生家庭新增成員」

．「要和老爺奶奶的話直接去住他們家就好了，買房的意義不就是妳跟男方擁有『你們』的家嗎？」

．「千萬不要住一起！結婚前妳是客人，一定客客氣氣好相處，結婚後就不是客人了，是外人」

．「請神容易送神難」



還有過來人分享經驗：

「一個家庭絕對不可能有兩個女主人，跟老爺奶奶住絕對不會自在。不能在家沒穿內衣走來走去、不能隨意躺在梳化耍廢，不要覺得住透天不會影響，活生生血淋淋的例子在這。相信我，只要住在一起，就沒有自己的地方，因為總要見面，就無法每天隨心所欲的做自己啊。有小孩後更慘，老爺奶奶整天要看小孩玩小孩，每天處理小孩夠忙了，還要應付老爺奶奶 ，還有孩子成長教育理念不同，也會有紛爭，真的絕對不要想不開」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】