日本親子好去處 沖繩浦添大公園 吊橋長滑梯讓孩子樂而忘返

沖繩甚多大公園，來到日本親子自由行，必定要帶小朋友到公園溜滑梯。有港媽分享了沖繩著名的浦添大公園，公園有長梯、繩索吊橋、長滑梯等小朋友喜愛的遊樂設施，能讓孩子們玩上一整天！她更稱日本的小朋友彬彬有禮，令人十分驚喜！

（資料授權：「IG：baby_jonas_chunhei」）



Instagram專頁「baby_jonas_chunhei」的港媽頁主早前分享了沖繩著名的浦添大公園，費用全免，可讓孩子盡情遊玩！

浦添大公園 吊橋長滑梯讓孩子樂上一天

頁主稱浦添大公園有分A、B和C三個區域，A、B區的設施因過於老舊而封閉，C區則是全新的遊樂設施，她提醒大家可直接在C區泊車。

公園內的設施款式多樣，有長梯、繩索吊橋和多個滑梯，更有個小山坡可以玩特長滑梯，小朋友能盡情攀爬和溜滑梯！

頁主表示日本的小朋友十分有禮貌，會自律排隊等玩。她分享曾經帶孩子到香港的公園遊玩，小朋友普遍不喜歡排隊，甚至為了先玩而為踏着孩子上樓梯。日本的小朋友則會禮讓年幼的小朋友先玩，幾乎都懂得遊樂場禮儀，令頁主印象非常深刻。

《本文獲「IG：baby_jonas_chunhei」授權轉載》