親子好去處｜打卡玩樂必去星之卡比30週年限定店、兒童電動車樂園

年末及年初的節日已過，不少商場都未有舉辦特別活動，如果家長正愁著要帶小朋友到哪裡打卡放電，可參考以下的親子好去處，安排一日好玩行程！以下介紹星之卡比30週年限定店，以及兒童電動車樂園、香港杜莎夫人蠟像館，趁周末享受親子時光！



K11 Art Mall：星之卡比30週年限定店

適逢「星之卡比」誕生30週年，任天堂（香港）有限公司於即日起至3月19日於K11 Art Mall舉辦「星之卡比30週年POP UP STORE ∼HONG KONG∼」活動，是官方「星之卡比」POP UP STORE首次登陸香港，販售系列各款遊戲軟體以及多達200款「星之卡比」的相關商品，到場或購物都有機會獲得各款限定小禮物和購物特典，更可與卡比打卡、合照！

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換領會場限定小禮物及購物特典、免費紀念小禮物

場內發售多達200款「星之卡比」相關商品，當中包括「星之卡比」系列的中文盒裝版遊戲軟體、毛公仔、家品、文具、飾物、玩具及擺設等。

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會場將免費派發限定貼紙、紙帽及造型小球等紀念小禮物，只需完成指定任務，即可收集各式各樣的卡比。

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【01空間優惠】尖沙咀中港城：Kids Kids Car 兒童電動車

Kids Kids Car於尖沙咀中港城打造一個「兒童動靜皆宜天地」。集兒童電動車、體驗遊戲以及放電樂園於一身。01空間現設體驗優惠套票。

賽車區

1. 道路小英雄

遊戲內容：開上迷你巡邏車展開追逐戰，讓小朋友成為緝拿壞蛋的正義的小英雄。

2. 迷你私家車

遊戲內容：特設名廠授權電動車，讓孩子實現小小超跑夢。

賽車區

動態區

1. 充氣彈床：在充氣的國度裏，享受跳跳彈彈的快感，伴著孩子的是繽紛多彩的氣球。

2. 運動小健將：在獨木橋、鞍馬上，讓小朋友展視柔軟輕盈的一面，訓練平衡力和肌肉能量。

3. AR 動感遊戲：在AR世界中，讓孩子體會不一樣的遊戲體驗，見證先進科技。

4. 大型LEGO 砌砌樂：小朋友發揮創造力，親力親為砌出屬於自己的歡樂世界。

5. 足球+籃球：射呀射，射它吧！讓孩子大顯身手，在場地大放異采。

6. 滑梯親子樂：獨樂樂不如眾樂樂，親子共樂，來一趟短暫但刺激的奇妙之旅。

動態區

靜態區

1. 超市小主人：推著小小購物車，選購五花八門的食材，到小廚房大顯身手。

2. 我要做小廚師：成為下一個Gordon Ramsay不是夢，讓孩子親手烹調美味佳餚。

3. 小郵差：小朋友可寫下心意卡，並寄出祝福給他們珍而重之的人，可想而知收到心意卡的小伙伴會有多大的喜悅。

4.小小消防員：讓孩子搖身一變成為英勇消防員，提高其防火意識。

5.靚靚小公主：讓孩子擁有一張專屬化妝檯，打扮漂亮，成為小公主。

6. 繪畫牆：廣闊的畫畫牆，讓孩子在此天馬行空，繪出自己的一片天。

靜態區

票類內容

車遊戲 : (星期一至五)10 分鐘 / (星期六日及公眾假期) 8 分鐘

道路小英雄 (適合: 3-9歲兒童/ 身高限制:90cm至160cm)

迷你私家車 (適合: 2-8歲兒童 / 身高限制:80cm至140cm)

靜態區: 50分鐘(一大一小）(適合12歲以下兒童)

動態區: 25分鐘(一大一小）(適合12歲以下兒童)

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【01空間優惠】香港杜莎夫人蠟像館

大家可前往香港杜莎夫人蠟像館，踏上星光熠熠的紅毯，和超過100個栩栩如生的全球名人合照，包括荷里活巨星、韓流明星、政壇名人等，精心設置的12個展區帶你重回時代人物最經典的一刻。

杜莎夫人蠟像館源自英國，是擁有悠久歷史的蠟像館，蠟像造型逼真，大家可以近距離與自己喜愛的名人合影留念，館內蠟像重現多個名人、歷史人物的造型，活靈活現。

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01空間優惠套票價錢：

電子門票 - 成人 $204（原價：$290）｜兒童 $162（原價：$245）｜長者 $162（原價：$245）

電子門票加數碼相片 - 成人 $226（原價：$400）｜兒童 $184（原價：$345）｜長者 $184（原價：$345）

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【01空間優惠】DISNEY IN CONCERT: LIVE YOUR DREAM

無論您是個有夢想的人，或者是願意成就他人夢想之人，又或者只是個淘氣鬼，我們都邀請您加入我們的迪士尼夢想成真音樂會。 因為唯有迪士尼能為您實現夢想。

迪士尼音樂會為您精心挑選有史以來最著名的經典歌曲，通過迪士尼原著動畫、結合令人難忘的旋律和電影序列的視角，探索經典故事以及人物和主題。 配搭上悠揚的交響樂曲和四把來自美國的美妙歌聲，餘音裊裊的將故事栩栩如生的展現在你的眼前。

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Disney in Concert:Live Your Dream (2023)

日期：2023年4月7日 (五) & 4月8日 (六)

時間：11:00 及 16:00 (共四場)

演出時長： 約110分鐘（包括一節15分鐘中場休息）

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 匯星 (Star Hall)

票價：CAT1 - 4｜HK$580, HK$480, HK$380, HK$280

售票：

4月7日 (五) 11:00 及 16:00

4月8日 (六) 11:00 及 16:00

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