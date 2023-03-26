養育孩子不是在「幫老婆」　老翁分享昔日育兒心得　答案感人真摯

日本藝術家小菅彩子在她的IG特別規劃了一個「問爸爸」的單元，固定會替跟隨者向自己的爸爸發問。在一段影片中，爸爸慈祥又溫柔的回答了一位22歲的男性的問題。



小菅爸爸用經驗及智慧給予的答案，實在是值得參考！（按圖了解）

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這位男性問：「我很快就會和比我大兩歲的妻子生第一個孩子，孩子出生後我應該做甚麼？」

可以包辦所有照顧孩子的事

小菅爸爸霸氣回答：「全部的事。」影片獲得極大迴響，網民力讚，非常有說服力，目前有95萬人次收看。

爸爸說，他當初帶孩子的時候，還很少有男人會帶孩子，但他可以做到餵奶、洗尿布，一個人包辦所有照顧孩子的事。

身為鐵路工人的小菅爸爸，說他當時偶爾會擔心，不知道何時才可以安心睡覺。不過，他思考一了下，卻像是懷念那段艱難的日子似的笑了笑，繼續說：「我想再過一次那時候的生活！」

養育孩子不是在「幫媽媽」

爸爸說，他這麼做從來不是為了他的妻子，這是因為他成為爸爸，理所當然就應該這麼做。養育孩子並不是一種「幫媽媽」的感覺，而是身為父母，自然而然就該這麼做。

爸爸接著說：「我從來沒有拒絕過你媽媽的要求。能這樣說出來真是太好了。」

最後，他安慰提問者：「你要認為『孩子不聽父母的話』是天經地義的。這不會像計劃的那樣進行，孩子。」最後也恭喜他：「每個人都會有有趣的回憶，祝你好運。」許多新生代的媽媽網友們回覆，當他們聽到小菅爸爸的話與，忍不住落淚， 多希望自己有一個會這麼想的丈夫。而作為子女，如果聽到自己的爸爸說，我想再一次養育你，也是超感動的啊！

很多爸爸就像22歲的提問者一樣，還沒有準備好當爸爸，會不知所措。孩子的到來讓打亂了原來的生活步調，感覺一切好像都不太真實。其實，很多人都是當了爸爸之後，才開始學習當爸爸的。可以找已經是爸爸的朋友聊聊，他們曾經和你有同樣的焦慮，這些過來人爸爸能夠給你一些不錯的建議，不過，最好多請教那些看起來進入狀況的老手爸爸。

但要能像小菅爸爸，可以霸氣回答他協助了全部的事，而且如此熟練，這一定會感動很多獨自扛起育兒責任的媽嗎。小菅爸爸！帥啦！這就是神級隊友！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：日本爺爺回憶育兒往事，霸氣回答：我可以一手包辦所有事！從來沒有拒絕過老婆的要求，暖哭日本媽媽】