生育｜你樂意把時間、財產割讓出去嗎？生BB前要問自己的8個問題

我們透過問卷調查、過去的名人專訪、以及周遭親友的真實經驗分享,要生養一個孩子,從來不是一件容易的事。而在那之前,要如何知道自己已經準備好了?怎麼判斷,我適合當一個母親?也許這些問答,可以給你一些思考的方向。



要如何知道,自己已經準備好成為一個母親?或者換句話問,我們在生孩子前,可以問自己哪些問題?

2020 年二月到三月間,女人迷做了年度女性影響力調查報告,共搜集了 900 份有效問卷回收。其中回家吧關注到那些家庭中的母親們。我們發現,有孩子的女性,最苦惱於再也沒有屬於自己的時間,或總覺得自己做得不夠好;另外,也有超過九成女性期待伴侶可以共同承擔親職責任。而沒有小孩的人,則較常煩惱包含不知道如何同時承擔原生家庭與自己家庭的照顧責任。

不論是對人生規劃的影響、對自我表現的擔心、對伴侶的期待,或與原生家庭的關係,想要擁有一個孩子,我們方方面面,需要考慮的事情很多。而回家吧繼續透過過去專訪素材、親友經驗分享,以及《Huffpost》、《Yourtango》上的討論,一起聊聊,生孩子前我們思考的幾件事。

生孩子前,我們都問了自己這些問題

我們訪問了身邊兩位女性友人,一位已經擁有兩個孩子,一位則有懷孕的計畫,她們在生小孩前曾經問過自己的問題:(點擊放大閱讀)▼▼▼

如果需要付出那麼多,為什麼我還是想生一個孩子

看到這你可能會想問,既然擁有一個孩子,我們會需要考慮那麼多條件,也需要有很多的付出,那為什麼人們還是渴望當一個母親呢?這之中可能包含了我們對於一個新身份的期待,以及更深層的,我們意識到這能讓我們體驗擁有一個家的感覺。

《Huffpost》上一名母親就自己的親身經歷分享到,生孩子的體驗,包含了你與原生家庭的再一次彼此理解。譬如他在帶孩子回到父母的家時發現,當看見爸媽疼愛孫子時,他也能感受到愛和療癒。除此之外,你會在教養孩子長大的過程,發現自己需要時時刻刻地面對自己的童年;你可能會意識到自己不想重複過去父母對待自己的方式,你可能正在透過建立一個自己的家,去修復曾經失落的情感。

而回家吧過去在進行人物專訪時,我們也訪問了不少母親們的家庭經驗,並且有相似的答案。譬如理科太太曾經分享到,他的母親對孫子的疼愛超乎他的想像:

「我媽最近會做一些很瘋狂的事,她會對我兒子講故事,那是我小時候從來沒有聽過的東西。譬如很生動地跟我兒子說,天花板有小老鼠,你要喝牛奶,小老鼠才會過來找你。我在旁邊聽到也很傻眼,她以前從來不會這樣子的啊!」

在採訪作家林蔚昀時她也曾經提到,「有了小孩之後發現,原來我小時候也是那樣受到喜愛的」:

「我母親比較不會對我有一些親密的表現。小時候會覺得很寂寞,甚至會覺得,媽媽為什麼不喜歡我?可是我的小孩出生以後,她來帶孫子的時候會説,這首歌以前我也對你唱過。我就發現,我母親其實是很喜歡小孩的,以及我以前應該也是這樣被對待的。」

有了孩子後,我們像是再經歷一次童年,跟隨著孩子的年紀一步步成長,去看見到過去沒機會理解的事。譬如當年我的母親其實是這個意思、原來那時候他們是那樣的處境;我們有機會再成長一次,也讓始終過意不去的那些,有了一次,自己跟自己和解的機會。

每個人想要有小孩的理由都不盡相同,讓我們停下來猶豫的理由也很多。然而,或許永遠沒有所謂準備好的時候,但只要我們開啟自己和自己,或自己和伴侶的對話,我們將離理想中的家,都再更靠近一點。

