睡眠不足是當爸媽的宿命？研究：待孩子到「這年紀」才有覺好瞓

睡眠對於人體是必須的，它除了能夠幫助調整身體機制，更是身體修復最重要的過程，這就是為甚麼專業醫生或是保養專家紛紛告誡我們，熬夜有害健康，甚至是有害而無益啊。



一般說來，成人的充足的睡眠時間應該是介於7至9小時之間，但是恰恰就有一群人長期缺乏睡眠，只為了自己的孩子，那就是辛苦的爸媽或是爺爺嫲嫲（或公公婆婆）！

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「父母」，長期睡眠不足

依據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）研究發現，有一群人長期缺乏睡眠，他們就是「父母」！大家都知道照顧新生兒有多不容易，很多父母在收養第一個新生兒後，睡眠品質明顯變得很差。

看到這樣的研究，或許你會認為，等到孩子稍為長大之後，爸媽睡眠不足的情況自然而然就會好轉。不過，研究數據顯示出更可怕的事實！等到孩子出生6年後，家長缺乏睡眠的問題沒有被補回來，而是一直持續。

孩子就算到了6歲，可以溝通和表達的年齡，父母睡眠不足的問題仍然會持續不足。

父母有不同階段的難題

聽起來似乎不可思議，但確實是真的！

真正的事實是，育兒的每個階段都要面對不同程度的難題，初期會寶寶是肚子餓或是尿床，稍為長大會走路情況會變得更為複雜，就會變成嚷着要找爸媽、希望獲得關注等等。

尤其隨着新生兒變成幼童，孩子的旺盛精力更是一觸即發，彷彿勁量電池般的好體力，隨時充滿電就是能活力滿滿！這也難怪，父母總是感到疲於應付、感到焦慮，嚴重一點還會可能會開始做惡夢、身體不舒服。

從飲食着手，改善睡眠品質

睡眠不足可是會影響情緒、專注力、記憶力啊，好好睡上一覺，有助於保持良好心情，也能讓思緒穩定清晰，甚至足夠的睡眠可以減輕焦慮、消除疲勞、並提升免疫力。

對於父母睡眠不足的問題，專家建議他們可以從飲食着手，試着每天喝480c.c.的牛奶、把精緻澱粉改成全穀雜糧、食用深色蔬果，或者每天吃一湯匙堅果都可以。尤其記得雞肉、魚類、豆製品等蛋白質攝取也要足夠才行。

另外，減少攝取咖啡因、降低手機或電視等藍光的照射量，或是尋求睡眠專家的治療，如果可以尋求親友的協助，更能解決長期睡眠不足的問題，不妨試試。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：研究：有了第一胎，睡眠不足會持續6年，爸媽為了孩子真的長期睡不飽】