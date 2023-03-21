曾離婚便沒資格拍拖？單親媽媽不忿　網民勸做好一件事才有選擇權

撰文：聯合新聞網
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近年來離婚率居高不下，有女網民發文表示自己離過兩次婚，但她不解現今社會依舊看不起離過婚帶小孩的女人，更大嘆「單親媽媽難道沒資格談戀愛嗎？」，對此許多人建議事主先照顧好小孩，不要過度「戀愛腦」。

一家難知一家事，「離婚」對有些人來說或許才是一個合適的選擇，不過社會上總有些人會就此作出標籤：（按圖了解）

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有女網民在Facebook群組「匿名公社」發文表示，自己是離婚兩次的單親媽媽，離婚原因在於第一任丈夫是俗稱的「媽寶」，第二任則愛賭博、玩股票，對妻兒不上心，不過事主不解「為甚麼現今社會還是很看不起離過婚帶着小孩的女人？」，無奈再怎麼努力都沒人看見自己的努力與付出，更大嘆「單親媽媽難道沒資格談戀愛嗎？」

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許多網民紛紛勸先照顧好小孩：

．「先顧好孩子吧，只有把自己跟孩子用好，充實自己，選擇權才會在妳手上」
．「單親有資格談戀愛，但重點是先把重心先放在自己和小孩身上」

還有人譴責：

．「自己甚麼水準，交往的對象就甚麼水準」
．「離婚兩次？如果不是眼光有問題就是慣性忽略自身問題」
．「有資格，但妳要自己承受可能一樣是不好的結果」

其他人則留言表示：

．「沒錢的不敢跟妳在一起，有錢的看不上妳」
．「別戀愛上腦啊，沒男人會死嗎？」
．「單親媽真的不容易，如果還一直想戀愛、想嫁，不要拖着孩子，自己累小孩也辛苦」

也有人認為：

．「外國人一堆結婚好幾次的，有關係嗎？不偷不搶沒外遇，有甚麼好看不起的」
．「結了兩次還能保持熱情與希望真的很值得鼓勵」

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