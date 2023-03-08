凱格爾運動訓練骨盆底肌肉 物理治療師以六個運動體位改善尿失禁

不少女士在產前後或踏入更年期時會有尿滲或尿失禁問題，為日常生活帶來不少困擾。註冊物理治療師吳倩儀Jadee分享尿滲和尿失禁的治療方法，希望可以透過凱格爾運動（骨盆運動），強化骨盆底肌肉的力量，解決尿滲問題。



透過問診判斷尿失禁類型 指導骨盆底肌肉訓練

物理治療師JADEE指，若出現尿滲甚至尿失禁的情況，物理治療師會先透過問診去判斷患者屬於哪類型的尿失禁，並指導適當的骨盆底肌肉訓練，令患者逐漸恢復尿道口的控制。患者亦可能需要配合行為治療去改善膀胱肌肉的正常收縮。

相關文章：產前產後受尿滲問題困擾 物理治療師詳解4類尿失禁成因

（點圖即看四類型尿失禁）

最常用的療法為凱格爾運動 達強化肌力效果

其中最常用的運動療法為凱格爾運動（Kegel Exercise），又稱骨盆運動。此運動需要重複收縮放鬆部分的骨盆底肌肉，從而達到強化肌力的效果。以下是六個不同體位的骨盆底肌肉訓練運動。

1. 首先，平躺在地上，微微分開雙腿至肩膀寬度，放鬆屁股跟下腹肌肉，然後以忍尿的感覺收緊骨盆底肌肉五秒。



1. 首先，平躺在地上，微微分開雙腿至肩膀寬度，放鬆屁股跟下腹肌肉，然後以忍尿的感覺收緊骨盆底肌肉五秒。（圖片由物理治療師JADEE提供）

2. 繼續平躺在地上，彎曲雙膝，保持腳掌踩穩地面，收緊骨盆底肌肉，並慢慢把屁股升起至膝蓋與肩膀為一平面，放鬆骨盆底肌肉並慢慢把脊椎從上而下放回地上。



3. 雙膝雙掌放地上，保持手腕在肩膀正下方，膝蓋在髖關節正下方。吸氣時，頭向上抬，下腰下沉。呼氣時，頭向下並拱起脊椎，收緊骨盆底肌肉，維持五秒。



4. 坐在地上，雙腳向前伸直，雙腳轉向外並同時收緊骨盆底肌肉五秒。



5. 盤腿坐在地上，並慢慢收緊骨盆底肌肉五秒。



5. 盤腿坐在地上，並慢慢收緊骨盆底肌肉五秒。（圖片由物理治療師JADEE提供）

6. 雙腳平穩站在地上，雙手可扶著桌子或椅背作支撐，然後慢慢升起腳跟並同時收緊骨盆底肌肉五秒，放鬆並慢慢把腳跟放回地面。



6. 雙腳平穩站在地上，雙手可扶著桌子或椅背作支撐，然後慢慢升起腳跟並同時收緊骨盆底肌肉五秒，放鬆並慢慢把腳跟放回地面。（圖片由物理治療師JADEE提供）

平躺體位較易掌握 逐漸轉為坐或站體位

JADEE表示，在剛開始訓練時，平躺的體位會比較容易掌握，因為骨盆底肌肉不用對抗地心引力。每個平躺的動作可以重複十次，並隨著練習的熟練程度慢慢增多。當你感覺自己能夠控制骨盆底肌肉的收縮，便可開始練習坐或站的體位，進一步強化骨盆底肌肉的力量。

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓