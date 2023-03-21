懷孕｜寶寶容易吐奶 飲奶後掃風重要 安頓寶寶入睡防止吐奶窒息

初生寶寶在出生後數個月，在飲奶後有一兩口奶從嘴中流出來，是很常見的現象。不過寶寶哭或飲奶太急時，都會將較多的空氣吞進胃內，奶會跟隨著胃內空氣吐出。寶寶吐奶時，吐出的奶會有機會流入氣管，令其窒息。為免寶寶吐奶，媽媽需要為寶寶掃風。以下會分享掃風的方法以及寶寶飲奶後如何安頓防止吐奶窒息。

（資料授權：Carly嘉麗陪月 Carly）



掃風方法

方法一



把寶寶抱直，讓他伏在自己的肩膊上，用手輕輕地拍打他的背部，又或向上掃。

方法二



可以把寶寶放在大腿上，用手固定頭部，同時承托寶寶的胸部及下巴，再用另一隻手輕輕地拍打寶寶的背部，又或向上掃。

掃風小貼士



增加掃風的次數，不要待寶寶一口氣地吃完奶才掃風。如果寶寶吃的母乳，可以待寶寶吃完一邊乳房後，幫他掃一次風。

有時掃風超過十分鐘，寶寶也未必能夠吐出氣來。如果你和寶寶都累了，但又怕他會吐奶，可以把他抱直，不要立即把他放平，以減低奶從胃倒流的機會。但 不要用枕頭墊高頭部，因為這樣不能減低吐奶的機會，反而有機會引致寶寶窒息。

寶寶飲奶後睡眠小貼士

初生寶寶每3至4小時便要飲奶，專業陪月員Carly分享了寶寶飲奶後安心入睡防止吐奶窒息的小貼士：

１.寶寶可打側向左訓，左右可方捲好的毛巾固定

２.寶寶可打平訓，但頭必須打側防止寶寶吐奶窒息

寶寶飲奶後很快便會睡着，但原來寶寶睡眠也有不小相關的安全知識：

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其實初生嬰兒必須仰睡，才得到最佳保護，趴睡較容易造成窒息，減低嬰兒猝死症(SIDS)的風險。除了仰睡，她亦提及以下嬰兒睡眠安全要點，建議各家長 (尤其是子女少於一歲的) 密切注意：

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除了睡姿，嬰兒床設計、床褥及床單選擇、房間環境等也對嬰兒睡眠安全十分重要。Charlotte建議家長（尤其子女少於一歲） 要密切注意以下事項：

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《本文獲Carly嘉麗陪月授權轉載》

作者簡介：90後陪月員，曾擔任幼稚園老師，兒童之家家長，特殊幼兒工作員，立志成為專業陪月，已考獲陪月員、催乳、紥肚、嬰兒按摩等證書。

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