懷孕｜初生寶寶耐力差飲奶少令體重未如理想 即看餵哺小技巧

媽媽都希望寶寶健健康康、肥肥白白的成長，但剛剛出世、經常在飲奶時睡覺的寶寶，可能因耐力較差而有機會飲得少導致體重未如理想，專業陪月員Carly分享了餵哺的小技巧，助寶寶輕鬆飲奶、體重達到標準。

資料授權：Carly嘉麗陪月



Carly稱這是一個額外的幫助，針對耐力較差、體重未如理想的寶寶有很好的成效，可以幫助寶寶飲奶時飲得更多、更快。Carly強調以下方法只適合剛剛出世、可能因為黃疸未退，因而經常飲奶時睡覺、耐力不足的寶寶。

小技巧可助初生寶寶飲奶飲得充足

寶寶吸奶入口時是用口腔真空的負壓力。如果媽媽餵奶時，用兩隻手指按着寶寶的兩邊的頰肌（Buccinator），用外來的力量幫助寶寶飲奶，可讓寶寶少用口部肌肉的力量，飲奶較輕鬆，自然會飲得更多、更快。

Carly分享可用食指及拇指拿着奶樽，中指與無名指輕輕力按着寶寶兩邊的頰肌。

Carly提醒當寶寶長大，黃疸消退，體重又正常的時候，就不要經常幫助寶寶飲奶，因為都要讓寶寶訓練口腔的肌肉，日後就不用常常幫助餵奶。

餵哺示意圖（圖片授權：Carly嘉麗陪月）

《本文獲Carly嘉麗陪月授權轉載》

作者簡介：90後陪月員，曾擔任幼稚園老師，兒童之家家長，特殊幼兒工作員，立志成為專業陪月，已考獲陪月員、催乳、紥肚、嬰兒按摩等證書。

相關閱讀：懷孕｜餵哺姿勢不當或會令媽媽腰骨痛及寶寶吐奶 即睇5大改善技巧

餵哺5大技巧

若媽媽遇上上述情況，可參照以下餵哺技巧：

1.因空氣向上升的關係，盡量以75度角抱着寶寶飮奶，可以防止吐奶，而且稍高的角度可以防止寶寶嗆着。

2.以躺平的姿勢餵寶寶飮奶，可能會令寶寶感到不適或不願再飲，就像我們進食時坐姿是坐直一樣。

3.把手放在寶寶頸後，能有效固定及承托寶寶頸部。

4.用椅子踏高左腳，既能有效承托寶寶的臀部，又可以卸力。

5.餵哺時放鬆膊頭，坐直腰骨。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓