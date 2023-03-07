懷孕｜產前產後受尿滲問題困擾 物理治療師詳解4類尿失禁成因

很多婦女都可能受到尿失禁問題困擾，特別是產後的媽媽或踏入更年期的女士。尿失禁很容易會造成衛生或社交生活上的困擾，甚至對剛生產的媽媽帶來精神上的壓力。註冊物理治療師吳倩儀Jadee分享孕婦懷孕前後失禁的成因，讓大家更了解媽媽尿滲問題。



尿失禁分為4種類型 物理治療師講解成因

物理治療師JADEE指，尿失禁主要分成四種類型，分別是壓力性尿失禁（Stress Incontinence）、強迫性尿失禁（Urge Incontinence）、滿溢性尿失禁（Overflow Incontinence）和 功能性尿失禁 （Functional Incontinence）。

（一）壓力性尿失禁



壓力性尿失禁主要成因為骨盆底肌肉(Pelvic Floor Muscle) 鬆弛，減弱對尿道口的控制。當患者大笑、咳嗽或打噴嚏的時候，就會出現尿滲的情況。

（PhotoAC）

（二）強迫性尿失禁



強迫性尿失禁又稱膀胱過動症，此類患者的膀胱肌肉會不正常地收縮，令人產生尿急的感覺，甚至不受控制地排出尿液。

（三）滿溢性尿失禁



滿溢性尿失禁屬於泌尿系統的疾病，患者膀胱的肌肉收縮能力減弱，令過量尿液存於膀胱之中，導致患者在沒有尿意的情況下出現失禁的情況。

（四）功能性尿失禁



功能性尿失禁是指一些膀胱功能正常，但因為肢體活動能力減弱，導致患者未能及時如廁的情況。

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懷孕期間增加強迫性和壓力性尿失禁風險

懷孕期間，子宮隨著胎兒長大而增大，並從下而上地擠壓膀胱底部，拉長尿道，增加強迫性尿失禁的風險。此外，孕婦盆骨附近的關節及韌帶都會受到一種叫鬆弛素（Relaxin）的激素影響而減弱其承重能力，逐漸增大的子宮便會慢慢地對骨盆底肌肉構成很大的壓力，從而導致壓力性尿失禁。

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生產時肌肉或神經線受傷可致產後尿失禁

除此以外，當胎兒從產道出生時，會對周邊的肌肉韌帶構成張力。如果產程過長或孕婦在生產時因緊張而導致骨盆底肌肉過分收縮，胎兒出生時的張力便會導致肌肉韌帶擠壓受傷撕裂，受傷的肌肉甚至神經線便有可能導致產後尿失禁。若分娩時，醫生剪開陰道或使用各種助產儀器，亦有可能導致骨盆底肌肉神經受損。

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

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