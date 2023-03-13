懷孕｜餵哺姿勢不當或會令媽媽腰骨痛及寶寶吐奶 即睇5大改善技巧

餵哺母乳對媽媽、寶寶均有好處，但對不少新手媽媽來說是一大難題。專業陪月員Carly分享了餵哺的5大技巧，有效的餵奶姿勢除了能保護媽媽的腰骨、膊頭，寶寶也能有效地含乳。

資料授權：Carly嘉麗陪月



不少新手媽媽都想有效地餵哺，防止寶寶吐奶，以及避免寶寶飲奶時睡着。Carly分享了餵哺的姿勢，除了能有效地餵哺，亦可以保護媽媽的腰骨，防止腰痛情況出現。

餵哺常見問題

1.寶寶不願飲奶

2.寶寶飲奶時睡着

3.寶寶飲奶時頭部左搖右擺

4.寶寶吐奶、嗆着

5.媽媽腰骨、膊頭疼痛

（PhotoAC）

餵哺5大技巧

若媽媽遇上上述情況，可參照以下餵哺技巧：

1.因空氣向上升的關係，盡量以75度角抱着寶寶飮奶，可以防止吐奶，而且稍高的角度可以防止寶寶嗆着。

2.以躺平的姿勢餵寶寶飮奶，可能會令寶寶感到不適或不願再飲，就像我們進食時坐姿是坐直一樣。

3.把手放在寶寶頸後，能有效固定及承托寶寶頸部。

4.用椅子踏高左腳，既能有效承托寶寶的臀部，又可以卸力。

5.餵哺時放鬆膊頭，坐直腰骨。

《本文獲Carly嘉麗陪月授權轉載》

作者簡介：90後陪月員，曾擔任幼稚園老師，兒童之家家長，特殊幼兒工作員，立志成為專業陪月，已考獲陪月員、催乳、紥肚、嬰兒按摩等證書。

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