K11集團星光大道作粉筆畫推社會共融 創本港戶外最長粉筆畫紀錄

星光大道管理有限公司邀請超過200名來自藝術界、學校及非牟利團體代表，攜手創作一幅長達60米的粉筆畫，打破本港最長戶外粉筆紀錄，展現參加者對社區多元共融的追求。K11 MUSEA及K11 Art Foundation攜手呈獻的「City As Studio」由國際知名策展人Jeffrey Deitch策劃，是次展覽將展出30多位藝術家、共100多件跨年代、風格和地域的作品。



為慶祝3月香港藝術月，K11 MUSEA 及K11 Art Foundation將於下星期一（3月20日）共同呈獻中國首個重量級塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，為其年度藝壇盛事K11 MUSEA Art Karnival拉開序幕。超過200名參加者於星光大道親身體驗創作街頭藝術的樂趣，並與參展「City As Studio」的藝術家AIKO及Lee Quiñones、國際動畫師Danny Casale及本地藝術家Bao Ho，一同為公共藝術創作寫下新紀錄。

K11集團及K11 Art Foundation 創辦人兼主席鄭志剛表示：「是次活動不僅有助培養社會對欣賞街頭藝術文化的興趣，同時更響應 K11 集團支持社會多元共融的承諾。」他續指：「在藝術及文化領域，我們非常欣賞從日常環境中攝取靈感，再加以個人演繹而孵化的創意。同樣地，在社會上我們擁抱多元、互相尊重，以建構和諧共融的社會。」

參加者透過色彩繽紛的作品表達對社會多元共融的追求。童協基金會(Kids4kids)的創作以一群不同種族及文化背景的青少年為主題，展現一個多樣、包容、充滿關愛的團結社區。靈糧堂秀德小學的作品把學生和重要價值觀如「尊重」、「謙遜」及「無私」圍繞學校名字，象徵他們擁護這些核心價值，並致力將其傳揚的決心。激活英文小學的學生以傳奇藝術家Keith Haring的畫風繪畫出香港海岸線。Keith Haring一生致力促進社會多元共融，同學希望藉畫作將 Keith Haring宣揚的正面思維傳播予社會大眾。

激活英文小學4位小六女生感恩參與是次活動：「以後也想參與街頭藝術」

激活英文小學四位小學生共同參與是次星光大道粉筆畫創作活動，她們表示「很開心參與破紀錄的創作活動」，更認為這次是香港復常後的大型創作，有種重新開始的感覺。而Hailey 同學更表示能夠走出校園，在戶外地方脫下口罩與同學共同創作，定必成為小學的難忘回憶。Ariana 同學聽後表示同意，更認為校園所有位置已被繪畫，一度建議轉換新的創作地方「後巷」，望能在這位置呈現更多香港街頭藝術作品。



這幅戶外粉筆畫由Alice同學構思，畫作主題圍繞香港特色及景色，如尖沙咀鐘樓、鐵路、摩天輪等。這次更是她首次畫粉筆畫，過程使人疲憊，不過從成品獲得的滿足感卻是不能言語。她盼望將來能夠與其他同學合作，在多個地方進行創作，到山上繪畫也是她願望之一。

對於接觸街頭藝術，學生表示「以後也想繼續嘗試」。Harper同學認為這次粉筆畫創作活動別具意義，其一是能讓街頭藝術作品予公眾認識，其二是街頭藝術獲公眾認可，她期待往後能夠持續參與街頭藝術的創作。

關於「City As Studio」展覽

K11 MUSEA及K11 Art Foundation攜手呈獻的「City As Studio」由國際知名策展人Jeffrey Deitch策劃，是本年度K11 MUSEA Art Karnival的重點項目。是次展覽將展出30多位藝術家、共100多件跨年代、風格和地域的作品，呈現塗鴉和街頭藝術之廣度和深度「City As Studio」與Art Karnival將於內地6個城市舉辦，以吸引更多觀眾群，履行K11集團向大眾普及藝術的使命。

日期：2023年3月20日至5月14日

時間：中午12時至晚上8時

地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle

地址：香港尖沙咀梳士巴利道18號 VICTORIA DOCKSIDE

網址：https://www.k11artfoundation.org/en/article/city-as-studio/

票價：普通門票HK$100 / 特惠門票：HK$50

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