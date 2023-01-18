產後｜母乳量不足 中醫從3方面解決新手媽媽困擾 附健脾補腎食物

母乳對嬰兒來說是最有營養、最天然的食物，也可以增強孩子的免疫力。世界衞生組織建議嬰兒出生頭六個月應全吃母乳，之後逐漸增加固體食物以滿足嬰兒的營養需要，並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。但不少新手媽咪都面對產後母乳不足的問題。以下中醫爸爸為各位新手媽媽從3方面解決產後母乳不足的問題。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫爸爸指，產後母乳不足的情況，主要常見有以下2大原因：化源不足的「氣血虛弱」證，和瘀滯不行的「肝鬱氣滯」證。中醫爸爸從3大方面建議調理產後母乳不足的方法，以滋養肝腎、改善氣血循環。

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1.食療 （要從補腎、健脾2方面入手）

補腎

母乳又稱白血，從中醫角度血是由腎精和後天的水谷精微共同變化出來的，乳汁由氣血所生化，因此如腎精不足，媽媽的乳量就會減少。

黑豆、黑芝麻、黑米（俗稱三黑），營養價值非常的高，含有優質的植物蛋白植物油和豐富的維生素以及膳食纖維和卵磷脂等營養元素，具有補腎填精（即造母乳的主要元素）

上奶建議：每日3杯【養腎黑豆水】

材料：1小匙「養腎黑豆穀物粉」、暖水150ml

做法：將所有材料攪拌即可，又可加入小量麥芽糖



健脾

母乳是媽咪透過吸收食物中的精華，經過脾胃轉化為「精」之後，所產生的物質。所以，脾胃虛弱的媽咪，更難生產母乳。

小米、南瓜是產後特別適合的食物。小米作為「五穀之首」，含有多種維生素、氨基酸、脂肪和碳水化合物。南瓜性溫，味甘無毒，入脾、胃二經，能潤肺益氣；還能促進乳汁的分泌，給寶寶提供更多的有營養的母乳。

上奶建議：每日2碗【養脾小米南瓜粥】

做法：用電飯煲好白粥粥底；加1小匙「養脾南瓜穀物粉」，攪拌即可



2.按摩

胸部

膺窗穴、乳根穴、膻中穴、大包穴等的穴位，都是在加強胸部四周的氣血循環，使脾胃功能增加對營養的吸收。

其他部分

太沖、復溜、三陰交、足三里，能疏通脾、肝、腎經絡、促進脾胃功能吸收養分。

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3.保持愉快心境及足夠休息

建議產婦盡量保持愉快心境，盡量避免獨自面對、鑽牛角尖，才能讓肝主疏泄的功能恢復正常。每天要有足夠的睡眠時間，不要過度勞累。如果情況比較嚴重，中醫師會視乎體質以處方中藥作加強調理身體之用。

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《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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媽媽由懷孕到坐月都有很多注意事項，為求子女身體健康，需要時刻小心。有媽媽在台灣綜藝節目表示，自己曾經因為產後坐月時不忌口，每天吃麻辣鍋，令女兒才出生三天，身體就長膿瘡，醫生還指責她餵母乳期間亂吃東西，這位媽媽立刻改善飲食習慣，女兒病情才得以緩解。

餵母奶不戒口 害孩子身體長膿瘡

根據台灣綜藝節目《同學來了》資料，藝人楊皓如現育有兩孩媽，她分享產後飲食的重要性。她表示第一胎坐月很乖，但懷第二胎時就鬆懈不忌口，每天吃麻辣鍋，「後來現世報就來了，但不是報應在我身上，而是我小孩。」女兒出生三天，身體就長膿瘡。

醫生嚴厲指責她，「餵母奶還亂吃，妳小孩的毒，都是妳給她的！」，最後她立刻改善飲食習慣和選擇，女兒才恢復健康。

呻母乳量不多 擠奶擠得有點憂鬱

除了要小心飲食，楊皓如也分享產後最難受就是母乳量不足「奶量不多，每次都擠到懷疑人生，所以媽媽擠奶的時候，心情真的會有點憂鬱」。但令她最生氣的是，辛苦擠的母乳卻被家人倒掉「我直接質問我公公，因為我懷疑是他弄的，我想說婆婆不會不懂擠奶的辛苦！」。

餵哺母乳注意事項

根據衞生署家庭健康服務資料，餵哺母乳的媽媽，最重要是均衡飲食。除非媽媽或嬰兒對某些食物過敏，一般而言都無須戒口，如果不知道嬰兒是否有食物過敏，就應諮詢醫生意見。

餵哺母乳少吃濃烈味道的食物

有些嬰兒可能會因媽媽多吃了濃烈味道和容易產生體味的食物，例如洋蔥、咖喱、辛辣類等，會產生不適而啼哭，在這些情況，媽媽可少吃這類食物。

餵哺母乳避免飲用含咖啡因的飲料和酒精飲品

需要限制飲用含咖啡因的飲料，如咖啡、濃茶或某些汽水，或者正在哺乳的媽媽可考慮飲用不含咖啡因的咖啡或奶茶，以減少嬰兒因中樞神經系統受咖啡因刺激，而難於入睡。哺乳期間喝酒也可能減少乳汁製造和影響寶寶發育，都建議媽媽不要飲用含酒精的飲品。