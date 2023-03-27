湯茶食譜｜中醫認為塞奶主因是不足和不通 附補乳湯、通乳茶食譜

不少母乳餵哺媽媽都會有乳汁分泌不足的情況。尤其新手媽媽若遇到母乳不足的問題，可能會害怕孩子吃不飽，不能吸收足夠的營養。柴胡醫館的陳洛醫師認為塞奶主因為不足和不通，並分享補乳湯和通乳茶食譜，媽媽可以根據自己的體質選擇適合的湯茶飲用。

資料來源：柴胡醫館



塞奶主要原因為不足和不通 產婦可根據虛實體質處理

「塞奶」中醫稱之產後乳汁不行或缺乳，指產婦生產後哺乳期期間乳汁過少或全無，中醫角度認為塞奶原因主要有二：不足和不通。因乳汁是由母體血液轉化而成，當產婦自身氣血不足，血液無法轉化成乳汁，則為「不足」；假若產婦體質為實、氣血壅滯，阻礙乳汁化生導致「不通」。臨床上一般以乳房脹滿感為辨別方法，乳房柔軟不脹，多屬氣血不足；乳房脹痛伴硬結，則屬氣血壅滯，分清虛實後就按照「虛則補之，實則疏之」的原則處理。

補乳湯



材料：

木瓜1個

淮山1兩

紅棗5-8粒

豬肉或鯽肉

功效：

健脾益腎，養血補虛

通乳茶



材料：

金銀花15克

蒲公英15克

牛蒡12克

通草15克

功效：

清熱解毒，消腫散結

哺乳前可按摩乳房 刮痧有助促進乳汁分泌

每次哺乳前可朝乳暈方向環形打圈按摩乳房，以維持乳絡通暢；刮痧放鬆頸肩肌肉亦有助促進乳汁分泌。如發現乳房腫脹伴硬結，千萬別胡亂熱敷，否則或會加重乳房炎症，情況嚴重或持續時應尋求專業醫生協助。

陳洛醫師

資料獲柴胡醫館授權轉載

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