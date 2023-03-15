懷孕｜母乳儲存懶人包 了解保存及解凍方法 妥善儲存避免變壞

媽媽很多時要外出工作，不能定時給寶寶餵哺母乳，因此正確的母乳儲存方法十分重要。有港媽整理了衛生署的建議，整理了有關母乳儲存的懶人包，內附保存和解凍方法，避免母乳變壞以致浪費，各位媽媽可參照做法，令寶寶能飲用健康的母乳。

（資料來源：Suetleimama 雪梨媽媽）



媽媽的母乳滴滴皆辛苦，所以必須妥善儲存，避免變壞以致浪費。雪梨媽媽表示作為全職工作的媽媽，在上班時要家人代勞照顧寶寶，所以處理母乳不單是母親的工作，家人也要有一定程度的理解。她希望除了給新手父母參考，也能幫助其他家人輕易學懂如何處理母乳。

（圖片來源：Suetleimama 雪梨媽媽）

母乳冷藏溫度及時間



．室溫（24℃以下），可以保存8小時

．放於加了冰種的冰袋（15℃以下），可保存24小時

．存放在雪櫃內的冷藏格（2-4℃），則為5天（不要放近雪櫃門）

．單門雪櫃的冰格（0℃以下），可保存2星期

．雙門雪櫃的冰格（-18℃以下），可保存3個月

．獨立冷藏櫃（-20℃以下），可保存6個月

單門雪櫃（圖片來源：Suetleimama 雪梨媽媽）

母乳解凍及加熱



冰奶：

1. 飲用前一晚，先將冰奶從冰格移到冷藏格慢慢溶解

2. 如需加快溶解冰奶，可用自來水沖奶瓶

3. 必須在24小時內飲用

雪奶：

1. 寶寶可以直接飲用雪奶，不一定要加熱

2. 如需加熱，可把奶瓶放進暖水（55℃以下）加暖至合適温度

3. 加暖後的奶須於1小時內飲用

小貼士



1.如果想將雪奶急凍成冰奶，需於擠出後10小時內，由冷藏格轉存於冰格

2.如想將兩樽奶混合，最好待溫度相近才混和（可先放雪櫃約1小時）

《本文獲Suetleimama 雪梨媽媽授權轉載》

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓