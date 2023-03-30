5歲患肌肉萎縮以為活不過30歲 男子出書授課：有信念一切皆有可能

新加坡一名男子5歲時被診斷出杜興氏肌肉萎縮症（Duchenne muscular dystrophy, DMD），身體機能逐漸退化，最終只能多年卧床，但他沒有因此自暴自棄，更希望能證明自己，多年來不斷自我增值，近年更自學馬來語，開辦線上課程並出版教材。



5歲被診斷杜興氏肌肉萎縮症

周福傳5歲時被診斷患上罕見的肌肉萎縮症。當時5歲的他難以爬樓梯，而他的母親也曾在18歲時出現同樣問題。後來家人帶他到醫院求診驗血，醫生發現周福傳的母親原來是罕見疾病——杜興氏肌肉萎縮症的基因攜帶者，而他則不幸地遺傳到此疾病。

年紀輕輕的他深刻地感受身體逐漸地退化，他的肌力明顯減弱，開始無法從椅子上起來，也經常小腿抽筋。8歲開始病情更進一步惡化，他無法走路，只要一行走就會跌倒，到10歲已經要靠輪椅代步。26歲時身體各部位的肌肉已嚴重退化，他已無法用手握筆，甚至無法進食。

周福傳沒有因疾病而放棄希望。（新明日報）

臥床20年曾以為活不過30歲

他在過去20年來因癱瘓一直臥床，體重甚至不足30公斤。他曾查閱杜興氏肌肉萎縮症的相關資料，他知道自己很有可能活不過30歲，但他卻沒有因此放棄希望，反而越挫越勇，甚至堅持到37歲之齡，他現在需要藉著呼吸機呼吸，更要每天服藥維持心臟和胃部肌肉的力量。

周福傳的父母一直不辭勞苦地照顧他，他的母親徹夜不眠照顧他、與他進出醫院。而父親雖然已年屆66歲，但仍然擔任保安賺錢支撐家庭。兩人都堅持不把兒子送往療養院，令周福傳非常感動又感激。

挑戰不同領域 充實生活證明自己

周福傳努力充實生活，希望能證明自己，同時讓父母自豪：「我想讓爸媽知道，他們的兒子不是一無是處，他們的兒子也能通過努力讓他們驕傲。」

他沒有放棄學習，他會用眼球來操控電腦，掌握不同領域的知識。他早年在新加坡的工藝教育東區學院完成學業，之後挑戰了不同領域，他曾在社交平台售賣電器；曾用Photoshop製圖涉足NFT領域。後來他更向母親學習馬來語，之後上課學習如何製作線上課程，完成課程後，他開辦了馬來語線上課程，並在2021出版教材。

「我想證明給大家看，體障、癱瘓不代表一無是處，有信念就一切皆有可能。」周福傳



他努力充實生活，希望能證明自己，同時讓父母自豪。（新明日報）

杜興氏肌肉萎縮症

香港兒童醫院指出，杜興氏肌肉萎縮症是最常見的兒童遺傳性神經肌肉疾病，每3,500至5,000名初生男嬰中就有1人受其影響。它是一種嚴重且漸進式的肌肉萎縮疾病，患者隨時間會失去活動能力，其健康狀況亦會變差。

最早出現的症狀包括上樓梯有困難、容易跌倒或走路搖擺。這些症狀通常在3至6歲之間被發現。大多數病童在約8至10歲開始需要使用輪椅，而進入青春期後，更需在晚間使用輔助呼吸機和開始服用心臟藥物。隨著身體肌力明顯減弱，脊柱側彎和關節攣縮亦會出現。大多數患者早逝，並會在20至40歲死於心臟衰竭或呼吸衰竭。

杜興氏肌肉萎縮症主要症狀

症狀



．運動困難（例如容易跌倒、用腳尖走路）

．運動發育延遲（例如遲開始學習走路）

．近端肌肉無力（例如難以自行從坐着到站起來）

表徵



．小腿假肥大

．高爾現象：因為雙腳近端肌無力，患者難以從坐着姿勢站起來，而需用雙手按住膝部，然後按在大腿上慢慢由腿部「爬」上來成直立姿勢，稱為「Gower sign」

．神經反射動作減弱或消失

．雖無肌肉疼痛，但肌酸激酶水平顯著升高