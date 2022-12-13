鍾麗淇罕見病大女12歲生日 曾被診斷活不過2歲 積極治療喜見進步

鍾麗淇（Margaret）淡出娛樂圈後成爲瑜伽教練，2010年結婚後與丈夫育有兩名女兒Isabella和Michela。大女Isabella患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（即「沃夫－賀許宏氏症」），患者四肢無力，不能自行走路。Isabella當年曾被醫生診斷或活不過2歲，但鍾麗淇過往受訪時稱讚女兒非常積極接受治療，堅強意志令Isabella得以活出不一樣的精彩人生，早前鍾麗淇就在社交平台分享慶祝Isabella 12歲生日的片段。



Isabella最愛跑車 成生日派對主題

鍾麗淇兩天前在社交平台Instagram發布Isabella慶祝12歲生日的影片，Isabella喜愛一級方程式（Formula One），從影片可見壽星女Isabella穿上跑車品牌的衣服，生日氣球和蛋糕也以跑車為主題。除了鍾麗淇與丈夫及小女兒Michela，鍾麗淇的好姊妹周家蔚和湯盈盈等均有出席派對，為Isabella慶生。

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女兒堅強接受治療 走路情況不斷進步

Isabella六個月大時，因一場發燒前往求診，繼而確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（即「沃夫－賀許宏氏症」），疾病令Isabella四肢軟弱無力，未能自行走路，甚至坐下時身體也會傾側倒下，當年曾被醫生診斷或活不過2歲。愛女成長路遇上重重障礙，鍾麗淇雖然感擔憂，但她選擇跟家人與女兒堅強同行，多年來堅強接受治療，女兒的意志力令她不斷進步，由坐輪椅到利用助行器和別人攙扶下能夠自行走路，令鍾麗淇及家人非常感動。

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今年「戰士小公主」Isabella迎來12歲生日，對鍾麗淇一家是莫大的祝福，鍾麗淇在慶祝女兒12歲生日的帖文中向女兒表示：「愛你愛你愛你」，非常甜蜜。

按圖即睇「沃夫－賀許宏氏症」（「四號染色體缺損綜合症」）病徵及改善方法：

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