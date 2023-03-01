1歲童住院被錯輸其他病人抗生素衛生局介入調查 護士：馬上給你治

內地近日流傳一宗醫院錯輸藥物的事件，一名1歲3個月大的女童住院期間，被錯輸8歲男童的抗生素，片中家屬非常不滿，更質問事件醫護人員「小朋友過敏怎麼辦？」。事件引起關注，當地衛生局也介入調查。



綜合內地媒體報導，日前四川內江市流傳一段片段，事主1歲3個月大的艾姓女兒正住院，原本女兒的輸液瓶內裝有「葡萄糖注射液」和「維生素C注射液」，後來醫護人員為再為女童輸注另一瓶液體。

輸液瓶寫有其他病人名稱

家屬查看新一瓶輸液瓶上的資訊時，發現病人資訊一欄寫著其他人的名字，該輸液瓶屬於一位8歲7個月大的李姓男童，而這瓶藥物則為「氯化鈉注射液」和「注射用頭孢曲松鈉」，前者是電解質補充藥物；而後者是抗生素。當家屬發現時，女童已輸注了此藥物約2分鐘。

護士：我的錯，馬上給你治

家屬立刻找來醫護人員，更要求對方出示員工證，對方其後承認錯誤，表示：「這是我的錯，不過我馬上給你治」，家屬感到非常不滿遂質問：「不行，你現在已經把藥打進去了」、「小朋友過敏怎麼辦？」

事後內地傳媒指內江市市中區人民醫院的工作人員表示，醫院已得悉事件並進行調查。而內江市市中區衛生局也派遣了工作人員處理事件。