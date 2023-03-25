婚姻｜連買奶粉尿片也AA制！人妻控老公5大罪狀　網民勸快離婚

婚姻是許多人的生命課題，有女網民日前發文控訴先生5大罪狀「婚後整個變了」，包括經濟開銷雙方「AA制」、對方不負責顧小孩、下班經常與朋友出門或在家打遊戲、看影片，甚至無數次被抓包與其他女生聊天、想帶小孩回娘家卻遭阻止，讓她崩潰直呼「到底該怎麼辦？」，許多人則紛紛勸女事主「快離婚」。



雖說「寧教人打仔，莫教人分妻」，但若然丈夫已沒心改變自己，這位事主是否得繼續啞忍呢？（按圖了解）

+ 4

有女網民在Facebook群組「匿名2公社」發文表示，生完小孩後，家中經濟開銷變成「AA制」，包括尿片、奶粉等費用都要一人一半，更控訴「婚後生活更是悲慘」，先生下班後沒在顧小孩，不是跟朋友出門就是家打遊戲、看影片。

讓女事主更無奈的是，婚後一年內抓到數次與其他女生曖昧聊天，手機密碼不僅更改，連社交媒體上的合照也刪除，她直呼「我真的很沒安全感...也很懷疑」，想帶着小孩回娘家，卻遭對方阻止，進退兩難之下，崩潰詢問網友「好無助，提了離婚又跟我說不可能跟我離，我到底該怎麼辦？」

許多網民紛紛勸事主快離開：

．「帶上小孩回娘家啊，直接離了，還留着過年？」

．「直接帶小孩離開，他不離婚只是因為現階段還需要妳這個免費保姆顧小孩」

．「那妳就狠一下心、自己出去一陣子不要帶小孩，讓他自己顧」

．「外遇只有零次跟無數次，相信妳自己的直覺吧，小孩帶着走」

．「妳還年輕，若割捨得下孩子，離開吧」



【延伸閱讀，更多夫妻相處故事】

婚姻｜妻子拒行房 寧叫丈夫買春 結局超驚喜網民嘆好老公哪裏找

+ 3

婚姻｜不再吵架、提離婚？不是雨過天晴 5跡象代表他遲早離開你

+ 9

延伸閱讀：

已婚爸爸劈腿人妻 保密到家卻因「奪命連環CALL」破功了

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】