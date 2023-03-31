復活節親子好去處｜馬鞍山 海濱長廊、單車公園、多個購物商場

復活節好去處2023，到底哪些地方值得大家在復活節假期好好享受一番呢？這次01親子想為大家介紹馬鞍山，坐擁3.2公里的海濱長廊，對面便是香港中文大學，沿路有咩好玩？



1. We Go Mall

馬鞍山最近新開張的商場，樓高6層，面積逾16萬平方尺，餐飲購物一應俱全。另設全區惟一溜冰場，不過只有1,100平方尺，每次僅限10人使用，每節20分鐘，收費40元。收費已包括租用冰鞋，和輔助溜冰的「小企鵝」和「北極熊」，如需租用頭盔，則需額外收費。

除此以外，場內設有「極速小車神」，小朋友可以親嘗駕駛迷你法拉行和麥拿倫小跑車；而在「兒童天地」設有多款充氣城堡，不同年齡的小朋友都適合遊玩。在場內消費滿指定金額，也可以參與「動感地帶」的遊樂設施，例如射箭、迷你高爾夫球和籃球。

前往方法：

港鐵大水坑站或恆安站，步行數分鐘

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2. 海濱長廊

馬鞍山海濱長廊橫跨大水坑、恆安和馬鞍山3個鐵路站，全長3.2公里，沿路皆設有單車徑和緩步跑徑，遠眺香港中文大學，清風送爽，景色怡人。

在恆安和大水坑站附近更有4個兒童遊樂場，分別給2至5歲、6至12歲的兒童玩耍。兒童遊樂場以「電能城市」為主題，遊玩設施多樣繽紛，更內含天氣和環保的知識，可以一邊玩，一邊學！

在兒童遊樂場附近設有洗手間和飲水機，方便大人和小朋友使用。

前往方法：

港鐵：大水坑港鐵站A出口，然後步行約8分鐘或恆安港鐵站C出口，然後步行約10分鐘或馬鞍山港鐵站A1出口，然後步行約10分鐘；

巴士：43X、81C、85K、86K、89C、286M、289K、680、681、682、A41P；

專線小巴：26、808、810

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3. 沙田體育會單車公園

馬鞍山的單車徑可以連接多區，在單車公園租用單車後，可以在園內稍為練習一下，然後沿單車徑可以前往沙田、科學園、大埔和大尾督等地方。在公園附近，也有不同的共享單車選擇，還車地點可以更自由。

前往方法：

馬鐵大水坑站A出口，沿恆泰路步行約10分鐘便可到達。