親子好去處｜LEGO移動車庫遊遍港九新界 室內攀爬樂園 蒙古包體驗

小朋友生性好動，最愛到處跑跑跳跳。假日正是活動手腳的好時機，說起本地玩樂，家長可以參考以下親子好去處，帶孩子一起放電盡玩吧！



LEGO® Mobile Garage「LEGO移動車庫」

今年四月，LEGO® Group將以一系列汽車主題的全新盒組引發汽車狂熱，讓一眾車迷透過顆粒表達對夢想汽車的鍾愛！LEGO® Icons系列將於即日起推出車迷引頸以待的Land Rover Classic Defender 90盒組，讓這經典車款的一眾粉絲可以利用顆粒，親手拼砌出愛車模型。而喜愛速度感的賽車及超跑車迷，無論是 LEGO® Technic系列的Ford GT、Bugatti Bolide、NASCAR Chevrolet Camaro ZL1、Monster Jam，抑或是LEGO® Speed Champions系列的Porsche 963及電影《狂野時速2》中經典的Nissan Skyline GT-R R34，都是必入手的汽車模型。與此同時，LEGO Group將會全新打造「LEGO移動車庫」，於即日起至16日期間遊訪香港多個地區，不但展出旗下各款適合大人及小朋友的汽車系列，到訪者更可以即時體驗拼砌汽車模型的樂趣，贏取豐富獎品！

「LEGO移動車庫」展出時間表



13/4屯門屯隆街

14/4尖沙咀海防道

15/4將軍澳坑口地鐵站

16/4 沙田排頭街

YM² 裕民坊X PeeKaBoo Playhouse呈獻《泡泡彈跳復活節》 Jump Jump Easter

今年復活節終於可以無「罩」 示人，彼此距離無間，小朋友更可以自由奔放、無拘無束地放電！ YM² 裕民坊於即日起至4月16日，聯同人氣兒童遊樂場森林探索樂園Jungle Kidventure所屬品牌PeeKaBoo Playhouse推出節目豐富的《泡泡彈跳復活節》 Jump Jump Easter，讓一家大細玩轉復活節，樂而忘返！商場L1中庭將設置大型充氣彈床及攤位設施，引進3大主題遊戲——「糖果滑梯彈床」、「飄浮復活彩蛋」及「魔幻泡泡屋」，及4大活動及工作坊——「搗蛋百厭星」、「彩蛋小匠人」、「夢幻棉花糖」及「彩繪體驗」。凡於YM² 裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿HK$100或以上，即可換領棉花糖HK$10優惠券；消費滿HK$300或以上，即可換領價值HK$60的主題遊戲券。此外，顧客亦可即場購買個別遊戲及活動券，讓小朋友暢玩每款精彩遊戲及工作坊。連串豐盛活動，一家大細度過一個既充實又難忘的復活節假期，留下寶貴快樂的回憶！

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《泡泡彈跳復活節》 Jump Jump Easter活動詳情：



日期：即日起至4月16日

地點：YM² 裕民坊L1中庭（九龍觀塘協和街33號）

時間：11am – 7:30pm

【01空間優惠】荃灣Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園

位於荃灣PLAZA 88，佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，為您帶來獨一無二的親子歷險體驗！

讓小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下，從玩樂中學習新技能，感受最原始的快樂！ 1998年於保加利亞創立的Walltopia，為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌，是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。

Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為您及您的小朋友提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

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門票及價錢：

星期一至五 (非公眾假期)



一人票： HK$248

二人票連 $20 現金券： HK$496 （原價: HK$516）

親子票 （一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$378

親子票 （兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$626

10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期



一人票： HK$298

二人票連 $20 現金券： HK$596 （原價: HK$616）

親子票 （一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$448

親子票 （兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$746

星期一至日 （連公眾假期）



10次共享套票：$2,480

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【01空間優惠】大棠蒙古包體驗 | 綠行鳥營地

Greenobo綠行鳥營地位於元朗大棠，毗鄰荔枝山莊及大棠郊野公園，佔地8萬尺。營區內設有食物冰箱、男女洗手間及冷熱水淋浴設施，設有大量泊車位等。

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01獨家優惠：

星期一至四 (非公眾假期)



4 人營：$1,800（原價: $2,000）

5 - 6 人營：$2,160（原價: $2,400）

7 - 8 人營：$2,520（原價: $2,800）

星期五、六、日、公眾假期及假期前夕



4 人營：$2,160（原價: $2,400）

5 - 6 人營：$2,520（原價: $2,800）

7 - 8 人營：$2,880（原價: $3,200）

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