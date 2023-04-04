專訪｜陳敏之稱兒子屬探索及活潑型孩子 望香港擁更多玩樂設施

復活節2023，家長們會帶孩子到哪裡玩耍慶祝復活節呢？藝人陳敏之與家人到侏羅紀恐龍探險樂園遊玩，樂園位於九龍灣國際展貿中心，佔地12000平方尺，很適合小朋友跑跳放電，這場所更是屬於必到的復活親子好去處！陳敏之受訪時透露兒子屬活潑型及探索型孩子，不介意兒子愛發問和愛探索。她更稱望香港有更多大型玩樂場所，好讓孩子在港也能好好放電。她更補充兒子就讀CAIS宣道國際學校非常開心，同時品行更是越來越好，對於這學習效果可說是非常感恩。



陳敏之：孩子屬於活潑型及探索型孩子 總愛發問、到處探索

陳敏之表示自從兒子出生後，幾乎都是到處找尋遊樂地方，為兒子帶來歡樂。她透露若香港能夠再有多些小朋友遊樂場所或設施會更好，因為玩樂同時混合學習，讓孩子能夠寓學習於娛樂，變相自然學習吸收得更好。

「子樂是屬於活潑型混合探索性的孩子，非常愛到處探索」她更透露子樂早於幼稚園學習時，老師曾指出子樂愛舉手發問，總帶著「為甚麼」在口邊，更會樂於參與學校任何活動，表現非常活潑。「好像剛才到侏羅紀恐龍探險樂園，子樂都會表現雀躍，看到恐龍時會細心觀察，更會用手觸摸來感受恐龍的皮膚、騎在恐龍身上感受其高度」，可見子樂屬愛玩、好奇心重的孩子。

期待帶兒到處旅行 以兒子選擇為首要決定

陳敏之指等待疫情放緩、解除口罩令時間漫長，很久沒有到外旅遊，當然子樂也不例外。她更表示海外旅行時會以兒子意見為先，到底是以樂園為主，還是愛到陽光海灘的地區都會徵求兒子意見。

+ 1

兒子就讀CAIS宣道國際學校 陳敏之：非常適合兒子

她透露曾為兒子升小感到非常煩惱，現時兒子已就讀CAIS宣道國際學校，這一年給她感受是「非常適合兒子」。因為學校教育模式融入多項活動教學，對於活潑型子樂可說是恰到好處，而且子樂更說上學非常開心。

敏之更透露，學校的學習氣氛愉快之外，亦能好好教導兒子品行，令子樂非常乖巧。這樣的教學效果使她非常感恩，並謂選擇此學校是不錯的決定。



學校採用「小型學習社區」教學模式、以學生為本的學習環境，望為學校提供全人發展。

宣道國際學校採用加拿大亞伯達（Alberta）課程，設有一年預備班（Grade K）以及1至12年級，當中涵蓋六年小學、三年初中、三年高中。而 2022-23年度學費由預備班港幣$123,200 到 第十至第十二班 港幣 $195,600。

【01空間優惠】侏羅紀恐龍探險樂園香港站 - 入場門票2023

立即預約

侏羅紀恐龍探險樂園

The Jurassic Dinosaur Adventure Park



侏羅紀恐龍探險樂園於澳門揭幕，繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，香港將會成為下一站，並於2023年3月24日至5月28日於九龍灣國際展貿中心B1層Let’s Play Entertainment Centre盛大舉行。

侏羅紀恐龍探險樂園展出多隻栩栩如生的恐龍，並為香港觀眾帶來各種興奮刺激的活動：包括在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題；扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師；喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一齊組裝恐龍模型；更可在恐龍街機遊戲中挑戰自己；在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。

各位大小朋友，請跟隨恐龍的咆哮，來一起完成所有任務！在各個主題區域收集恐龍印章，當然萬勿錯過與館內恐龍合照的機會。

立即行動，讓我們一起盡情玩耍和咆哮吧！

日期：2023年3月9日 – 5月28日

地址：九龍灣國際展貿中心B102-108 Let’s Play Entertainment Centre （佔地約12000平方尺）



普通日子（不包括星期六、日、學校及公眾假期） 1400 – 1940

特別日子（星期六、日、學校及公眾假期） 1000 – 1840

門票資料



成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$148/100分鐘

小童門票（適用於身高介乎0.9米*至1.49米人士）：$228/100分鐘

親子套票（包括成人及小童門票各一張）：$338/100分鐘 (額外慳$38，不適用於下午6時後之場次)

下午6時後之場次優惠（2023年3月21日或以後）

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$95/100分鐘