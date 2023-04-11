親子好去處｜復活童心遊樂場 大熱卡通Pinkfong 大富翁夢想世界

假期正是小朋友出外動動手腳、活動身體的時間，家長不妨參照以下親子好去處，帶孩子到外舒展筋骨，一起玩有趣的活動！



PMQ元創方復活童心遊樂場

復活節假期想找個讓動如脫兔的小朋友瘋狂放電、又適合一家大小玩樂的地方？由即日起至4月14日，PMQ元創方將舉辦「復活童心遊樂場」，帶來玩味十足的遊戲如「小車車大彩虹」、「扭身扭勢四腳爬爬大賽」以及復活節必玩的「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲，讓小朋友度過一個充滿童趣的復活節假期！家長亦可以化身成為「大細路」，重拾童心和回憶，與小朋友在各式各樣的遊戲盡情玩樂，「玩」轉每個角落尋找童心與寶藏！完成3大遊戲任務，還可以獲取由PMQ商戶提供的豐富獎品！

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復活童心遊樂場 PMQ Easter Playground活動詳情：



日期：即日起至4月14日（星期五）

時間：11:00am - 6:00pm

詢問處地點：PMQ元創方B座地下近汽水機位置

活動地點：



「小車車大彩虹」：PMQ元創方冬青圃

「扭身扭勢四腳爬爬大賽」：PMQ元創方B座地下HG19室

「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲：PMQ元創方A座及B座1至5樓公共空間

「Pinkfong & Ninimo Funfair」@海港城

韓國大熱卡通 Pinkfong會於復活節期間換上一身驚喜兔仔造型，親臨海港城和大家見面！今次Pinkfong更會帶領全新成員Ninimo首次訪港，於即日起至4月23日在海港城聯手為大家送上「Pinkfong & Ninimo Funfair」。海港城與全球娛樂公司The Pinkfong Company合作，於海運大廈中庭開放三大親子攤位遊戲﹑展出兩大打卡位，以及開設「Pinkfong & Ninimo 期間限定店」。Pinkfong和Ninimo更會於Funfair後變身，以全新造型於海港城跟大家一同慶祝母親節。

三大攤位遊戲包括Ring Toss﹑Cup Stack，以及Roll Ball，凡挑戰遊戲成功後便可於遊戲卡上獲得一個「✓」印章，成功挑戰所有遊戲可贏取Pinkfong & Ninimo 數字卡一套，未能挑戰成功亦可獲贈Pinkfong & Ninimo 貼紙作為紀念。攤位遊戲歡迎12歲以下的小童由家長陪同下參與。遊戲卡所得款項將會全數撥捐Make-A-Wish願望成真基金，幫助病童實現願望。

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「Pinkfong & Ninimo Funfair」攤位遊戲及期間限定店開放詳情：



日期：4月1日至10日及15, 16, 22, 23日

時間：12pm – 8pm

地點：海港城海運大廈地下中庭

【01空間優惠】香港大富翁夢想世界

香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲【大富翁】的首間主題館，以全息投影和4DX體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。無論是家庭親子，還是朋友約會，男女老少都可以在香港大富翁夢想世界™找到熟悉的回憶，通過多種互動體驗，獲得意想不到的驚喜。

01獨家優惠：

門票資料

A.) 成人門票 HKD208 （原價HKD260）

- 成人12-64歲

B.) 小童或長者 HKD176 （原價HKD220）

- 小童3-11歲

- 長者65歲以上

C.) 01空間獨家：家庭組合 HKD394 （原價HKD540）

- 成人一名

- 小童一名

- 包兩個movenpick雪糕

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【01空間優惠】Yum Me Play 體驗館門票 + 工作坊

「運動體驗館」，一個為 3 - 12歲小朋友而設，以科技帶動的運動主題體驗，是印證品牌承諾、致力培養未來領袖 6 種核心技能的重點活動。

啟發自 18 洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了 18 項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張，更可享受VirCube免費體驗，走進這個 Yum Me Play 獨家、沈浸式 XR 延展實景的嶄新系統，進一步鞏固學習成果。

小朋友可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。

「運動體驗館」透過 4 個重點學習元素，掌握 6 種裝備未來的技能，包括創意及想像、好奇心和發問技巧、數碼素養、前瞻及設計思維、讀寫能力、以及邏輯思維。專區包括：「玩• 樂• 學」，以VirCube科技讓小朋友走進由虛擬實景和三位視覺技術交織的世界，親歷他們有興趣的運動項目。

另外，還有「創建工坊」鼓勵小朋友了解運動背後的原理和科學，並利用不同工具研發可以提升運動員表現的方法；「創意表達」提供各種有趣的運動主題手作機會，培養小朋友的創意。

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01獨家優惠：

星期一至五



JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)：HK$338﹝原價：HK$398﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)：HK$406﹝原價：HK$478﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)：HK$492﹝原價：HK$578﹞

星期六、日及公眾假期



JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)：HK$398﹝原價：HK$468﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)：HK$465﹝原價：HK$548﹞

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)：HK$550﹝原價：HK$648﹞

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