換季過敏｜狂打噴嚏是敏感還是感冒？認識濕疹、鼻敏感4種過敏病

相信有過敏體質的人，都能明白，當身體出現過敏反應時，會有多不舒服！不只影響了晚上的睡眠品質，也隨之影響隔日的精神狀態，只要孩子的精神不佳，學習的注意力與專注度，將會大打折扣。



「醫生，我的孩子老是在秋冬季節，開始出現打噴嚏、皮膚癢、揉眼睛等情況，到底是為什麼呢？」由於適逢換季，天氣溫差變化大，容易刺激鼻黏膜及皮膚而引起過敏反應，導致在這段期間家長帶孩子求診過敏科的比例隨之增加。因此，父母唯有好好認識過敏性疾病並及早治療，才能讓孩子免於長期的不適之中。

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常見的過敏性疾病

針對常見的過敏性疾病，台灣亞東醫院小兒部一般兒科主任陳家駿說明如下：

異位性皮膚炎

屬於皮膚過敏，常為過敏性體質的早期表現，主要特徵為皮膚紅腫、搔癢，依據文獻指出，好發年紀將近70～80％為一歲前的孩子。新生兒的好發部位，通常以臉部、耳後或皮膚皺褶處為主，隨着寶寶成長，會擴及至四肢伸展的外側等，嚴重者可能會發生急性濕疹、流膿，甚至會合併細菌或病毒感染等。

陳家駿醫師補充，診斷其疾病有四條件，只要符合三項，即能大致診斷為異位性皮膚炎，分別是：反覆性病程、過敏家族史、以癢為主的症狀及病灶出現在典型的部位。

「我們常說過敏性疾病會一起出現。像是在秋冬，有些人的濕疹是單純沒有做好保濕的濕疹，但同樣會出現皮膚搔癢的情況，此時，病人沒有過敏家族史或病灶不是在常見的好發部位，就不會診斷為異位性皮膚炎。」

過敏性鼻炎

典型的過敏性鼻炎患者，在早上起床就會一連打好幾個噴嚏、開始流鼻水、鼻塞等，其餘常見的症狀包括：眼睛紅、黑眼圈、用嘴巴呼吸、習慣性張嘴、頭痛等。

若過敏性鼻炎不治療，容易有感染性併發症，如：鼻竇炎、中耳炎或鼻息肉等，非感染性的併發症，會導致睡眠品質不佳、齒列咬合不正，甚至與孩子過動、注意力不集中有關。通常兩至三歲的孩子，會開始有過敏性鼻炎的狀況，比例會隨着年紀成長而升高。

他補充，「在文獻的統計上，有過敏性疾病的患者，被診斷過動的風險會增加1.3倍，甚至快兩倍。因為像過敏性鼻炎的患者，會反覆揉鼻子並打噴嚏、異位性皮膚炎的病患會經常性搔癢，嚴重者則會影響到睡眠品質，造成白天專注力的下降等。」

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哮喘

小兒哮喘的發作，與遺傳體質及環境因素有密切相關，其特性為反覆性喘鳴、並在臨床上出現久咳、夜咳與運動咳的三大特徵。

陳家駿醫生表示，久咳不管是隨着感冒或溫差變化，其病程可能會咳上十天，甚至是兩周以上；夜咳尤其在半夜或清晨時會加重，最明顯的為咳到半夜清醒且影響睡眠品質；運動咳是當孩子在運動或情緒較激動時，容易產生咳嗽或喘的情形，「以上三大特徵，是醫生在判定哮喘上，會特別留意的點，並依病患的過敏家族史或過敏原檢測，以輔佐診斷為哮喘的根據。」

大部分的幼兒在兩歲前，可能會因感冒而產生呼吸喘鳴的聲音，此聲音與氣喘相似，因此，不易被區分，陳家駿醫生提醒，兩歲前或第一次發作的孩子，有伴隨感冒症狀，很可能只是支氣管發炎。

然而，隨着孩子的成長，支氣管照理會趨於成熟，但無論有無感冒，只要在溫差變化或運動後，就會聽見喘鳴的聲音，醫生將會強懷疑為過敏性哮喘。

過敏性結膜炎

「鼻子過敏沒有控制得好，眼睛將會是受害者。」陳家駿醫生表示，由於多數過敏性結膜炎的孩子，本身會合併鼻子過敏，因此，在診斷上，會把眼睛與鼻子的問題同時看待。

診斷為過敏性結膜炎前，須先判斷是否為感染性的結膜炎，其眼睛容易有眼屎分泌物、在眼白處合併紅色血絲、或可能會合併發燒、咳嗽與喉嚨痛等；若是過敏性結膜炎，會出現打噴嚏、眼睛紅腫、經常揉眼睛、不會有眼屎分泌物，且「癢」的症狀會格外明顯，眼周也會出現局部結膜水腫的情況。

如何分辨是過敏還是感冒？

過敏與感冒的症狀極其相似，容易混淆、不易分辨，家長必須提高警覺，以了解孩子是否有過敏性疾病的狀況，以免錯失治療的機會。

陳家駿主任說明，第一點會依據「病程」做為重要的考量，如果是一般感冒，多數的症狀大約會在三至五天、或一周內得到緩解，可能會合併咳嗽、發燒或喉嚨痛等，但過敏並不會出現咳嗽或發燒等症狀，加上病程拖的較久，若已超過一週且反覆性發作，則應考慮為過敏。

第二點依據為「過敏家族史」，在統計上有將近70～80％的過敏兒是因遺傳所致，因此，在門診時，當孩子疑似為過敏，醫師則會返過頭確認父母是否有過敏的情況。

第三點為「是否合併其他過敏性疾病」，當孩子有流鼻水、鼻涕、鼻塞等過敏症狀，同時合併異位性皮膚炎或氣管上的久咳、夜咳等，就會增加孩子為過敏性疾病的可能性。「若醫師無法做出結論時，此時，會藉由過敏原檢測或肺功能檢測，以輔助醫師的判斷。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子總在換季時打噴嚏、眼睛癢？認識常見4種過敏性疾病，了解成因及早治療】

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