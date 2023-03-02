口罩令｜孩子總是鼻塞流鼻水？或非感冒　而是長期戴口罩引發這病

隨着口罩逐漸解封，其實不少孩子已經因為長期戴口罩，引發不小的病症，讓爸媽真的措手不及！



雖然口罩逐漸鬆綁，相信身邊還是不少人會選擇「口罩戴緊緊」啊！尤其是家有嬰幼兒的父母更是一刻也不敢鬆懈。

不過，近期不少父母在孩子感冒過後半個月，發現病症一直好不了 ， 同時出現其他徵狀，包括發燒、嚴重鼻塞、流鼻水，求助小兒科後才發現得了急性鼻竇炎。專業醫生推測，應該是孩子長期口罩悶住呼吸道，導致於鼻涕過量、鼻膜腫脹，且加上長時間戴口罩，引發口鼻過度乾燥進而堵塞鼻竇出口，進而讓急性鼻竇炎急遽發生。

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急性鼻竇炎，成了口罩後遺症

臺中醫院陳敏恭醫生解釋說，鼻竇在頭骨與鼻腔周圍，且有很多的竇口小管通往鼻腔，當細菌病毒引起鼻炎或鼻膜腫脹時，竇口被鼻腔黏液阻塞時，細菌在鼻竇中持續滋生，就會造成急性鼻竇炎。

陳敏恭醫生補充說，急性鼻竇炎與其他呼吸道疾病都很類似，但它最大的不同就是時間較長。「一般流感或是感冒，大概七天內感冒症狀就會趨緩或改善，但萬一合併急性鼻竇炎時，可能過了半個月，擤出來的鼻涕還一直是黃綠色的，就要懷疑可能是急性鼻竇炎。」

除此之外，有些小孩還會併發咳嗽、發燒、胃口不佳等較嚴重的症狀，讓家長誤以為小孩感冒怎麼一直「好不了」！

疫情後，兒童鼻竇炎病例大增

陳敏恭醫生`表示，「在疫情之前，雖然也有不少由感冒引起兒童鼻竇炎的案例，不過數量上還算正常，但疫情開始後，兒童鼻竇炎的病例整整多了一倍上。」

綜觀其原因，陳醫生認為可能與整天配載口罩的習慣有關。「對呼吸道比較敏感的兒童來說，早晚天氣較涼，或是外出時配戴口罩是沒問題的！」但疫情爆發，為了預防感染防，幾乎每個孩子都乖乖戴上口罩，長期悶住呼吸道的結果，就非常容易讓鼻腔的細菌在鼻竇中造成發炎狀況。

正確的擤鼻涕，降低鼻竇炎機率

不僅如此，陳醫生也提到，尤其很多小孩還沒有學會正確的擤鼻涕方式，每次生病時總是會很用力擤鼻涕，這也會讓鼻腔中帶有病毒的分泌物或細菌進入鼻竇，導致整個鼻竇都是病毒，大大增加了罹患急性鼻竇炎的機率。最好的方式是，擤鼻涕時謹守「一次一邊」的原則，避免細菌或分泌物進入鼻竇。

適時清潔鼻腔，保持房間濕度

陳敏恭醫生建議說，在孩子感冒時，不妨利用生理食鹽水來沖洗鼻腔的分泌物，一天二至四次為佳；如果孩子年紀太小，可以在洗澡時，趁着浴室內熱氣瀰漫時，協助孩子清潔鼻腔的分泌物。

而且小孩的房間盡量避免過度乾燥，濕度最好維持在50%到60%之間，比較不會引起鼻腔的不適。另外，即便隨着口罩逐漸鬆綁，爸媽真的可以讓孩子的呼吸道「透透氣」，外出時可以戴口罩保護鼻腔，一旦回到家，就真的要卸下口罩了。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：誤以為小孩「感冒」一直好不了，原來是長期「口罩戴緊緊」，引發了這病症】

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