前世情人教你點揀今世情人！爸爸10大愛情觀　讓你戀愛中保持自我

許多爸爸們總是盡最大努力保護女兒們免受渣男傷害。當你真的交了男友，他真的超不爽，彷彿男人沒一個好人。分享爸爸對女兒的忠告！妳可以相信的原因是，對大部分女孩來說，這世界最愛妳的男人就是妳爸爸。



說到愛情，許多爸爸們總是盡最大努力，保護女兒們免受渣男傷害。很多爸爸都會開玩笑的（很多人是認真的）說：「女兒不嫁沒關係，我可以養她一輩子。」「幾歲幾歲才可以開始交男朋友。」當你真的交了男友，他真的超不爽，彷彿男人沒一個好人。

爸爸總是盡最大努力，確保女兒在愛情方面做出正確的決定（幾乎沒有人能達到他們的標準）。以下是許多爸爸對女兒的忠告！妳可以相信的原因是，對大部分女孩來說，這世界最愛妳的男人就是妳爸爸。

若然你能揀到理想中的最愛，試問爸爸還怎會呷醋呢？戥你高興才是吧！（按圖了解）

+ 21

1. 不要強迫別人關心妳

爸爸說：「他不關心妳？你不能強迫別人關心妳，妳不能控制這一點。所以，如果他不在乎，那就離開他！那會是他最大的損失。」

2. 嫁給接受妳、尊重妳的男人

爸爸說：「不要嫁給想要你改變的人。嫁給那些相信妳、尊重妳，正愛妳現在這個樣子的男人。即便妳很頑固，他也相信這樣的你會為他帶來幸運。」

3. 選擇一個像玩伴一樣的男人

爸爸說：「兩人要一起玩得開心，要記住一切的愛就是從那裏開始的！」

4. 孤獨勝過不快樂

爸爸說：「寧願孤獨，總比進入一段不幸的婚姻好。」

5. 不要輕易墜入愛河

爸爸說：「永遠不要輕易墜入愛河。別讓妳的感覺凌駕妳的理性思考，要看看這個人的背景、他的經濟穩定性、他的人生觀、他的健康狀況，還有，看他如何與他的母親相處。」

相關文章：夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

6. 不必覺得一定要結婚

爸爸說：「永遠不要覺得妳必須安定下來。不要因為害怕沒有另一半，而委屈自己跟沒有很愛的男人在一起。不要因為覺得自己年紀大了，就降低自己擇偶的標準。妳值得擁有的關係是對你來說絕對最好的關係。

7. 沒有他也能生活

爸爸說：「妳可以自由戀愛，只要確保妳就算沒有他，一樣可以快樂生活。永遠不要依賴，這沒有吸引力。」

8. 愛就是平凡小事

爸爸說：「愛不是總是偉大或浪漫。它是每天的小事的積累。像我，我每天都會為妳媽媽做一些小事，分擔家務，這些事情加起來，隨着時間的推移，那就是愛。」

9. 找一個願意認錯的男人

爸爸說：「作為父親，我也曾犯過錯誤。儘管承認錯誤很簡單，但有時我發現做起來很難。但隨着我作為一個人的成熟，我現在很快就會承認自己的錯誤。妳值得這樣的男人！」

10. 他必須保護妳

爸爸說：「我會盡我所能保護妳免受任何傷害。妳為甚麼不選擇一個會做同樣事情的男朋友呢？如果妳對他來說，不在生活中佔有特殊的位置，為何要跟他在一起？」

以上10句出自不同爸爸的箴言，充滿了濃濃的關愛，或許不是每個人的爸爸都能把心中的說出口，不妨參考以上。聽爸爸的話，他疼了妳一輩子，絕對捨不得妳過的辛苦又不幸福，如果你得到幸福，他怎麼會不喜歡妳的另一半呢？

【延伸閱讀，更多維繫夫妻感情建議】

婚姻｜夫妻有磨擦 3種應對方式最不可取 「這話」再憤怒也別說

+ 21

婚姻｜老公才是你的大仔？研究指男人要到「這年紀」才開始成熟

+ 5

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：找一個願意認錯的男人！嫁人前先聽聽爸爸的肺腑之言，10個不能不堅持的愛情標準】