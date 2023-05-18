一見小孩哭鬧就無名火起？仇孩心理非天生　或因童年有這種經歷

你喜歡小孩嗎？雖然有很多人覺得小孩非常可愛，不過也有一部分的人覺得小孩太吵，每次在公共場所總是常常聽到小孩尖叫或哭鬧，因此很討厭小孩，甚至到了「仇孩」的地步。近日便有人發文分享了自己相當厭惡小孩的情形，引來許多人留言回覆，討論非常熱烈。



完全受不了小孩吵鬧 憂慮「想賞巴掌」是否心理出問題

一名網民在PTT發文，表示自己很討厭小孩，甚至到了在外面聽到小孩哭聲或尖叫聲會「想賞一巴掌」的程度，「我不管爸媽有沒有在安慰還怎樣，關我屁事，不管甚麼場合情況，反正不想聽到小孩鬧。」

他表示自己理智上也知道小孩控制不住，但還是沒有辦法壓抑不耐煩的心情，也覺得自己若有小孩很有可能會失控虐待，因此認為自己還是不要有後代比較好，同時也困擾自己這種對小孩的煩躁感是否需要看心理醫生。

相關文章：生育｜夫妻都屬低薪族 不應生小孩？網民嘆：可生，階級複製而已

+ 6

帖文引發熱議，許多人表示其實這種對小孩吵鬧不耐煩的感覺大部分人都會有，只要不會做出失控的行為，應該都還在正常範圍內：

．「對於沒有小孩的人來說我覺得這樣算正常，有些小孩歡起來真的很吵」

．「除了父母之外，沒有其他人該理所當然地忍受小孩帶來的不便」

．「正常啊，心理討厭沒關係，別傷害對方就好」



童年很重要！「厭惡感其實是想起小時候不被接受的自己」

也有人指出會有這樣的情緒可能和童年時父母對待自己的方式有關係，進一步尋求心理諮詢幫助的話說不定能找出其中的關聯：

．「很有可能是因為小時候自己哭時，大人也這樣對你，所以那種厭惡感其實是想起來小時候不被接受的你」

．「看諮商能不能幫你找出潛意識的背後原因」



同時有人覺得，該名發文網民已經出現想動用暴力的念頭，建議還是尋求專業意見幫助。也曾有心理師撰文表示，不管是「討厭」或「迷戀」小孩，背後的原因可能都和原生家庭有關。

許多人也提到，其實造成這種現象的原因，也在於許多人還未具備生養小孩的完善知識、觀念與心態就生了小孩，在教育過程中以不當的方式對待孩子，才會讓某些人受到童年記憶影響，進而導致「仇孩」的情緒產生：

．「不仇孩，只仇會生不會養的低級父母」

．「現在一堆不會教小孩的在亂生」



【延伸閱讀，更多與子女相處建議】

「快給我滾！」奀皮兄弟無禮趕走食客 被拍片公審孩子媽媽也回應

+ 8

爸爸攜兩幼兒搭長途機 送小禮包予同機乘客 小字條更藏窩心訊息

+ 7

延伸閱讀：

夫妻都領「基本工資」真的不能生小孩？網友狂撻伐：不要虐待小孩

「沒事，我很好…」長越大越不說 你總對爸媽說的4句善意謊言

該不該告訴小孩「聖誕老人不存在」？美國科學家：最好說實話

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】