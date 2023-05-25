海外升學促使港孩長大？昔日被妥善照顧的女兒 輕易獨立的契機

香港的孩子多有家人及外傭照顧，不論是家務或是日常瑣碎事也有他人代勞，這使香港小朋友被冠上港孩之稱。到底港孩到海外升學能否獨立生活呢？他們應如何照顧自己？

資料來源：吳綺琴（家庭動力創辦人、資深婚姻及家庭治療師、美國婚姻及家庭治療協會臨床督導、香港婚姻及家庭治療協會臨床督導）



過去曾經寫過一篇文章，題為「我家女兒是港孩」，因她在家習慣有工人照顧，房間凌亂，沒有手尾。她常說：「有工人做，不用我去做吧！」那時，就算女兒說不上是一個「港孩」，都可以說是半個「港孩」。轉眼間，女兒已經長大，工作了兩年便去到英國進修。當初的那個港孩女兒，究竟能否獨立生活，自己照顧自己呢？

海外升學促使女兒學外語、提升自理能力

女兒來英國前半年，見她積極學習簡單的中、西、日餐單，似乎很有心理準備如何過獨立生活。這個四月，當我來到英國她的居所，她很驕傲地告訴我，如何將家居執整得潔淨齊整，還有用心的擺設。我入屋時，她快快吩咐我鞋放在那裏，衫放在那裏，枱面要執拾等等。我都有點愕然，女兒真與我想像的很不同！

親子關係在於坦誠相對、理解及作出相對的改收變

我時常聽見很多母親說，母女的關係比較難經營。可能雙方都較着重情感需要，尤其是在女兒方面，難免得不到滿足的時候，便會對母親表達不滿。我和女兒也曾經歷過一段困難的日子，因那時我進修及工作太忙碌，她感到被忽略，時常沉迷打機。幸好，她敢於表達不滿情緒，我也能好好接收，了解和明白，亦作出相應的改變，之後反而令母女關系更為密切。過來英國之初，她十分期待我能到英國與她一起生活，但因種種原因我遲了差不多一年才過來探望她，但看見她的樣子已經是另一回事。她不單止能融入當地的生活，認識很多朋友，參加了兩個籃球隊。她不會刻意與香港學生走在一起，反而很喜歡認識不同國籍的同學，到她們家作客等等。她說這才能認識不同文化。

港孩需要自立 父母亦然

我發覺她已經不是當初那麼急切需要我陪伴在側的那個女兒。雖然，作為母親的我會有點失落，但同時我很高興女兒的獨立性比我想像還強！她還要我這個東南西北方向不分的母親，學習如何用 Google Map，認識地鐵路線、巴士路線，到那裏買東西，尋找需要的物品等。在家中她也有規律什麼東西放在那裏，家具如何清潔，幾時更換床單被鋪…

我會待在英國兩個多月，一方面是休息，另一方面想照顧女兒一段時間，讓她好好讀書考試。但看來女兒在自己的「地頭」，什麼都已習慣，不用我照顧，反而是倒轉過來，她要我這個「港媽」學習在沒有工人時如何打理一個家！原來當初的港孩女兒，今天已變成了一個管家，教我如何獨立及貼地生活！ 這兩個月，我從工作回歸生活，真要向女兒好好學習！

希望各位母親，若對孩子的自理能力有所不滿，試給他們多一點空間時間，讓他們進步。我深信保持良好的親子關係至為重要，這是推動他們自愛、自重，及自我完善的動力啊！

《本文獲家庭動力 Family Dynamics- We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「港孩女兒變管家！」】

作者簡介：吳女士創辦「家庭動力」輔導機構，提供有效和高質素的輔導服務給有需要的人。吳女士專長的輔導範疇，包括個人情緒及精神健康如抑鬱、焦慮、自殺等問題；婚姻及家庭關係如夫婦衝突、婚外情、親職壓力、親子溝通、原生家庭問題；青少年及兒童情緒及行為問題如介手、沉溺行為等等。吳女士是美國婚姻及家庭治療協會臨床督導、亦是香港婚姻及家庭治療協會臨床督導。

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