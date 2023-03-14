管教｜女兒體諒SEN同學打人原因 從小建立同理心成珍貴禮物

孩子的品德教養應從小開始培養，老師和家長是重要的橋樑。言語治療師Ana分享了女兒在校目擊學校同學打人後的反應，並表示孩子從小建立同理心的重要性，將來會收穫「很多很多朋友」。

（資料授權：言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常）



讓孩子從小建立同理心 未來會收穫很多朋友

女兒Lia常常跟會跟Ana分享學校的生活片段，例如誰吃飯吃得快、誰跟她一起玩等等，還有「今天同學又打人了」。

女兒：「媽媽，今天同學又打人了。」

Ana：「啊，這樣嘛，後來怎麼了？」

女兒：「老師請他自己玩。」

Ana：「如果他打你，你會怎樣做啊？」

女兒：「我會告訴老師。」

Ana解釋孩子打人有兩種可能性，其一是被竉壞，其二有可能是SEN 的孩子。Ana稱因為不在現場，也沒有看到事發經過，所以無法對事件作出評論。她跟女兒討論客觀的處理方法，同時也信任學校老師會認真處理事件。

有天Lia不再皺着眉說「今天同學又打人了」，她反而分享道：「媽媽，同學打人，他只是想跟我們玩」。Ana猜測那同學大概是個SEN孩子，未懂得運用正常的社交技巧開展溝通，因此用打人這個方法令自己受人注目。

Ana：「所以同學不是刻意想傷害其他同學的，對嗎？」

女兒：「對啊，他想我們跟他玩而已。」

Ana：「嗯嗯，是誰告訴你的呢？」

女兒：「是老師啊！我們可以嘗試一起玩。」

女兒竟然明白那個孩子行為背後的原因並懂得去體諒，Ana頓時感到驚訝又感動。她表示讓孩子從小建立同理心，間接是送他們一份「將來有好多好多朋友」的禮物。

《本文獲言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常授權轉載》

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