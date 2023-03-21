管教｜在家給予孩子適當的自主權學會拒絕　在外更適應規範

作為家長的你是否經常限制孩子的行為，認為他們「不懂事」而不讓其自己做決定。言語治療師Ana分享在家給予女兒適當的自主權，除了可以滿足到孩子的自主需要，也能學會拒絕同時可以接受外面的紀律。

（資料授權：言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常）



讓孩子建立自主思考作決定 學懂拒絕更易適應外面規範

由女兒Lia 有自主思考開始，媽媽Ana就會給予適當的自主權，只要是沒有危險性的事，她都讓女兒自己決定怎樣做。例如天氣轉涼，女兒說不穿外套也沒關係，Ana相信她的身體感覺，覺得冷了就會穿衣。因此在家她有很高的自主權，到外面她認為都一樣。

女兒第一次say no



女兒上Drama 課的時候，老師表示她整節課都非常合作，但唯獨是某些時候她堅持say no不肯服從。Ana認為這是孩子正常的表現，因此問老師：「如果女兒say no，可以讓Lia 坐在一旁觀察嗎？」老師拒絕，表示其他同學有機會跟隨放棄。Ana理解，於是嘗試跟Lia 溝通。

Ana：「老師說你在課堂上會say no，為什麼呢？」

女兒：「我就不喜歡做啊。」

Ana：「能告訴媽媽為什麼不喜歡嗎？」

女兒表示不知道。

Ana：「那你今天做什麼時say no 呢？」

女兒說是和同學要牽手唱歌。

Ana：「啊，媽媽知道你不喜歡跟別人牽手。」

女兒表示也不喜歡那首歌。

Ana：「老師說有時候你不願意排隊啊，對嗎？」

女兒：「對啊，要演那個故事情節，我不喜歡。」

Ana：「喔？是什麼情節？」

女兒：「老鼠被貓貓抓住了。」

Ana：「啊，媽媽也知道你不喜歡這些不愉快的情節。」

「不過每個地方都有規矩要遵守，因為每個小朋友的行為都會影響其他同學。就像在學校，老師常常說你是個好榜樣，你做得好，其他小朋友都會一起做得好。因此在Drama 課，你say no，其他同學也會say no，那豈不是大家都不能玩？」

女兒：「啊，也對。」

Ana：「只有媽媽跟你的時候，只要你不喜歡又有合理原因，就可以不做。但在外面，就要遵守規矩。」

女兒：「但我不喜歡。」

Ana：「我欣賞你有主見，遇上自己不喜歡的事會say no。不過有時候我們都會遇到要做不喜歡的事，這是每個人都會遇到的情況，我們可以忍耐一下，很快就過了。你喜歡上Drama 課嗎？」

女兒直言喜歡。

Ana：「那如果為了逃避那一點點不喜歡的事要放棄Drama 課，這樣好嗎？」

女兒：「不要，下一節課我就忍耐一下，不say no 了。」

女兒在下一節課就真的沒有再say no 了，事情暫時告一段落。

女兒第二次say no



過了幾節課，老師說女兒堅持不穿戲服，這樣不能考試。

Ana：「為什麼你不穿戲服呢？」

女兒：「因為我比較喜歡我的校服，粉紅色。」

Ana：「啊，對呢，粉紅色是你最喜歡的顏色。那其他同學有穿戲服嗎？」

女兒表示有。

Ana：「那其他同學本來的服裝漂亮嗎？」

女兒：「我的最漂亮，因為是粉紅色啊！」

Ana：「但其實其他小朋友都認為自己本來的服裝很漂亮，他們喜歡蜘蛛俠、公主，但也有穿上戲服啊。」

女兒：「我就不要穿，因為我不喜歡。」

Ana：「戲服很醜嗎？」

女兒：「不是啊，只是我的校服比較漂亮嘛！」

Ana：「記得媽媽說過，有時候我們要做一些自己不太喜歡的事嗎？」

女兒表示記得。

Ana：「那需要穿著戲服回家嗎？還是只需穿一陣子？」

女兒：「一陣子而已。」

Ana：「對啊，然後脫去戲服你又可以讓別人看到你漂亮的粉紅色校服了。

女兒認同。」

Ana：「還有老師說，不穿戲服不能考試升班，不能繼續演戲了。」

女兒：「知道了，下次會穿，然後就脫掉。」

女兒下一節課又真的會穿戲服排練，下課的時候高高興興的跟Ana說：「我今天有跟同學一樣穿戲服耶！就只穿一下嘛，很快就脫掉。」

平日在不干擾別人的情況下讓孩子自主，不會令孩子在外面不受規範，反而可以滿足到孩子的自主需要，學會拒絕同時可以接受外面的紀律（開始時是需要時間接受和適應）。我們要相信孩子，他們可以分辨不同環境的是與非。

（圖片授權：言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常）

《本文獲言語治療師 Ana 正向育兒 X Lia日常授權轉載》

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