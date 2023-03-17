管教｜情緒壓力大致成績倒退 三種神經傳導物助孩子爭取好成績

孩子明明溫習了，但成績為何未如理想，甚至出現退步情況？作為孩子後盾的媽媽又可以怎樣幫孩子爭取好成績？前幼師Nana媽媽分享了測考週孩子面對的壓力、成績退步的原因，家長可以怎樣做令提升孩子的溫習效能。

資料授權：Nana媽媽筆記本



孩子學習情緒壓力大 家長不應催促責罵

老師：「家長都期望子女可以「自己」溫書，但孩子往往是「望了當溫了」，結果時間用了，成績卻收不到效果，於是爸媽就理智斷線，怒吼收場。」

Nana媽媽則認為：「如果溫習開始時心理欠佳，溫書時總會出現小插曲，要花很多時間去處理小朋友情緒、壓力。若小朋友發脾氣或不在狀態，媽媽又會緊張或怒火攻心，導致火星撞地球，到最後什麼都完成不到。」

就讀高小的哥哥對自己的學業開始上心，朋輩也有良性競爭，這發展階段的孩子會尋求自我肯定及重視形象。對於自己某科退步失去信心，高敏的孩子比一般孩子更有感受和想法，緊張的情緒會影響下次的表現。若調整到心理關口，可有所突破而進步，一但害怕，會失去學習動機變得更逃避。相反，對自己有信心喜歡的科目從末失手。

而作為後盾的媽媽可以怎樣幫孩子？提升信心重要，還是加倍努力催促他練習有用呢？他能力考到班最高分，也可以失手退步成十幾分，在精英班的競爭下，失幾分都可以名落孫山，壓力真不少。

眼見高分孩子面對自己的挫敗感，更加需要被扶持，只責怪孩子為何會退步？一定有原因，小朋友會怪責自己不懂，其實很正常，Nana以前數學科常常不合格，那種無助感令她放棄了，因此十分明白。另一個原因是缺乏信心和壓力影響。有家長跟Nana分享小朋友一考試便肚痛，一緊張腦袋就一片空白，更嚴重影響身體健康。有同學仔派卷時成績不如理想，在課室哭了兩堂，回家不知如何向媽媽交代，壓力過剩。有小朋友生病也耍考試，Nana直言小朋友讀書「真辛苦」，作為「書僮」的媽媽一樣承受着不一樣的「苦」。

另外，老師曾在課堂分享：「男孩平日成績標榜，常拿獎！但有一次考試比一個女同學低分，他十分挫敗，結果出現精神問題，需要入醫院治療，不能回校學習。反思一下，家長羨慕那些名列前茅的孩子，他們付出幾多倍的汗水？但成敗需要付出代價，值得嗎？」成績重要，孩子更重要。

家長多正向獎勵孩子可助放鬆心情

情緒的影響十分重要，請家長在測考不要責罰孩子，孩子受壓太大，腦部的海馬迴受損，皮質醇增加，繼而影響記憶力。海馬迴亦會影響孩子的免疫系統，令身體出現一些狀況，受壓的影響最少停留2日才能復原。

Nana認為：「適當的壓力可以成為推動力，但家長不應給孩子加添壓力，家是小朋友最安全的地方，媽媽是小朋友最信任的人。孩子不對你發脾氣，還能對誰發脾氣？」大家都控制不到情緒，反而要小朋友十分合作？不如大家都放鬆心情，盡力而為，多正向獎勵，多關心孩子心理狀態。

考試期間大腦需要的三種神經傳導物 助孩子爭取好成績

1.多巴胺（腦部的興奮劑）和腦內啡（減少焦慮），在達成目標和成果認定方面扮演着重要的角色。讓小朋友去跑步，溫書後到公園盪鞦韆，放空一下腦袋，讓人有輕鬆的感覺，小朋友天生就是愛玩愛動。

2.考試期間，Nana除了用一些能幫助改善專注的精油外，還會讓孩子服食補充天然血清素（Serotonin）的兒童營養品。溫書背大量的資料，睡覺時讓孩子大腦關機，好好放鬆休息，也是一種能增強自尊的化學物質。

3.父母可多讚賞，小朋友被認同，感到自己有意義及價值。另外常練習感恩也有助於觸發這種物質，多在戶外曬曬太陽，維生素 D 也有同樣功效。

4.多擁抱孩子，進行睡前按摩。催產素（Oxytocin）是一種與愛和依戀感有關的化學物質，鹿增加親子關係和信任感，小朋友會較聽話，這樣媽媽情緒好，小朋友又合作。

Nana和孩子到公園溫書，大人小朋友都要學習好好減壓。坐立不定的弟弟即刻有動力，溫完一部份可以去跑；在泥土上默字，累了又可以望着天空休息，在户外心情分外舒暢。

《本文獲Nana媽媽筆記本授權轉載》

作者介紹：前幼師Nana媽媽，育有兩名9歲及6歳半兒子，曾經為照顧家庭而面臨情緒崩潰。面對抑鬱症的考驗，最後藉著信仰，使她疏理情緒以及調節心態，並開始網上撰寫育兒心得，望能與同路人互相支持。