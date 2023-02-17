管教｜良好溝通技巧助孩子更聽話服從 以正面肯定語代替否定語

當你作出指令時，你家的孩子會乖乖服從嗎？前幼師Nana媽媽認為要建立良好的親子溝通，孩子的情緒與溝通技巧息息相關，Nana媽媽提出作出指令時，可以以肯定語代替否定語，令孩子直接接收正面訊息。 資料授權：Nana媽媽筆記本



令孩子感到被包容接納 有助加強親子關係

Nana媽媽指孩子的頭腦很多時接收不到否定語，如命令孩子「不要跑」，他們只會聽到「跑」，因此當父母用否定語向孩子作出指令時，孩子往往不會服從，甚至變本加厲。她向眾父母分享如何以肯定語取代否定語的建議，讓孩子感到被包容和接納，將來也願意幫助和包容身邊的人。

1.想孩子不要爬，可以由「你不要爬！」轉化為「請你慢慢下來，小心跌到！」（注意語速不要急）

2.想孩子不要在公眾地方跑，可以由大聲呼喝的「不要跑！」轉化為「請你停下來，慢慢走，小心撞到人」（以堅定帶勸勉的語氣）

3.當孩子有情緒，可以先容讓他哭一會不用緊張，由「你不要哭！」轉化為「也許你現在需要發洩一下你的情緒，媽媽等你冷靜下來，你需要我幫助嗎？」

4.當孩子不開心，可以由「你不要傷心，不要不開心！」轉化為「我看見你不開心了（認同感受），媽媽抱抱！（身體的安慰勝過千言萬語）我可以為你分擔嗎？一起解決問題？」，讓孩子知道有方法可以解決。

《本文獲Nana媽媽筆記本授權轉載》

作者介紹：前幼師Nana媽媽，育有兩名9歲及6歳半兒子，曾經為照顧家庭而面臨情緒崩潰，更一度患有抑鬱症。最後藉著信仰，使她疏理情緒以及調節心態，並開始網上撰寫育兒心得，望能與同路人互相支持。