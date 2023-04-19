小小春Jasper中英語會話超好！應采兒堅持入讀名校　一年學費33萬

藝人應采兒和歌手陳小春結婚後生下兒子Jasper，2017年陳小春帶小孩登上親子綜藝節目《爸爸去哪兒5》，父子倆有趣的互動讓一家人受到許多觀眾喜愛。隨着孩子長大也逐漸消失在螢光幕前，當初4歲的Jasper如今已經是9歲的小學生，近日他和同學替學校拍攝宣傳影片曝光，不僅中英語切換自如，氣質更是從容大方，引起網民驚呼：「神態很有abc的自信和精英感」。



《爸爸去哪兒》小小春Jasper長大了！擔任校園導遊秀「精英氣場」

Jasper近日擔任校園導遊，身穿藍襯衫和深酒紅色西裝外套，替學校拍宣傳片，影片中Jasper身姿陽光自信帶領大家參觀校園，包含學校的低年級圖書館、音樂教室、美術教室、戶外攀爬區域等多個場所，全程中英雙語自由切換，且非常流利，大方展示自己才藝及各個領域的愛好。

不經不覺，Jasper已經9歲了！（按圖了解）

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國際學校驚人學費曝光！應采兒採名校教育路線

Jasper就讀學校便是上海耀中國際學校，據了解這所學校除了Jasper之外，還有吳尊的2個孩子、王祖藍的女兒等眾多藝人星二代就讀，Jasper的校園導覽影片曝光，許多網民紛紛說：

．「跟陳小春一模一樣」

．「陳小春的長相，但神態氣質像應采兒」

．「他在鏡頭前好自然啊」

．「在鏡頭前面那種淡定從容的感覺，就像是與生俱來的一樣」

．「羨慕起跑線就這個高的人」

．「這學費要多少才能讀的起」



有網民透露：

．「幼兒園一年平均20萬，小學平均30萬，伙食費、校服另行結算」

．「有錢都不一定能上，審核條件非常嚴格」



事實上，上海耀中國際學校是名門貴族學校，採取雙語和多元文化教育，學校的收費表，小學一至四年級一年學費計人民幣28萬4400元（約港幣33萬元），應采兒曾透露，替Jasper轉學到上海為了學習好中文，對兒子的教育規劃是希望走名校路線，目標是清華、北大和耶魯。

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