人仔細脾氣大？他們沒安全感你知道嗎？父母6句話讓孩子感被信任
撰文：親子王國
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當小朋友發脾氣，甚至是無理取鬧的時候，或是反映他們覺得沒有安全感、不被爸爸媽媽相任，亦有可能是不想被大人控制、希望可以成為爸爸媽媽的好幫手……此時，只要爸爸媽媽能適當地引導非責備他們，小朋友會較易接受，親子關係亦會好一點！
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【港識教養】小朋友發脾氣或因感到不被信任無安全感 爸媽必學6句說話】