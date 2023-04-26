少年時期正值學習管理健康重要階段｜家長4招消除孩子不安感

有沒有想過睇醫生都要學？不少青少年都會抗拒睇醫生，一來醫務所或會較容易讓他們聯想起小時候打針等痛苦的治療經驗，令他們感到緊張不安；二來青少年正值青春期，身體因發育出現變化，即使他們對此有所疑問，也可能因為尷尬而不敢求診。除此之外，部分青少年或會自詡年青力壯，就算生病也會迅速復元，認為睇醫生是浪費金錢和時間。

本文作者：家庭醫學專科醫生 吳簪枝



然而，少年時期正正是學習好好管理健康的重要時刻。這個重要的成長時期對未來的健康有著重大影響，切勿諱疾忌醫。家長應向子女講解就診流程，幫助他們消除不安感。

以下是睇醫生前可準備的事情：

1.如何預約

科技日新月異，預約就診方式眾多，除傳統的電話預約，現時還可通過網頁、手機應用程式、社交媒體或通訊軟件進行預約。若要預約專科醫生，通常需先取得普通科醫生的轉介信。假如有購買醫療保險，也可以先行了解需事先準備什麼文件。

2.服裝準備

醫生在應診的過程間，為了能更了解病人的情況，不時需要進行身體檢查。家長可提醒子女就診時應穿著鬆身衣服，避免穿連身衣裙。如果需要量血壓、注射疫苗或抽血，則可考慮穿著短袖衫，外加容易脫掉的外套。

3.學習如何描述病情

以下是不時出現的診症情況：

醫生： 「何時開始咳嗽？」

病人： 「很久了。」

醫生： 「很久。即是多久？」

病人： 「幾天。」

醫生： 「可以數一數有多少天嗎？」

病人： 「五天。」

醫生： 「你對上一次經期是什麼時候？」

病人： 「媽媽，我上一次經期何時來？」

病人母親： 「你自己沒有記錄嗎？ 我怎會知道你何時來經。」

病人： 「大概一個月前吧！」

醫生需要準確知道病人的病徵何時開始，才能給予更適切的治療。假如病人未能清楚講述病情，有可能會影響到醫生診斷。例如少女要就有關經期或婦科的病症就診，應先記下最近數個月的經期狀況，包括來經日期、行經日數和血量多寡等等，讓醫生能掌握到更多準確資料。

家長應要讓子女知道自己是否有藥物敏感、俗稱「蠶豆症」的葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症以及一些重要的家族病歷等。假若子女需要長期服藥，也應讓他們了解長期服藥的原因、相關藥物的名稱和劑量。

此外，家長也可教導子女向醫生表達對醫療方式的期望。例如，可嘗試要求醫生開出沒有睡意的藥物，以免影響上堂專注力。

4.藥物認識

取藥後，家長可教導子女認識相關藥物的基本知識，包括其用途、常見副作用、服藥時間和整個藥物療程的時間等等。家長和醫生也可以在經過充分溝通的情況下，讓子女參與治療決策，選擇自己覺得最適合的治療方案，讓他們感到自己受尊重，也可令他們更願意講述自己正面對的健康問題和相關症狀。

本文作者為家庭醫學專科醫生吳簪枝



原題為「睇醫生都要學？ - 青少年篇」