【鄧明儀:幸福育兒】萬能父母培養無能孩子 日本媽流行裝死式育兒

神一樣的媽媽,偶爾也要裝成豬一樣的隊友,裝聾、裝懵、裝傻、裝病、裝無力,甚至裝死,這就是最近日本媽媽們流行的「詐屍式育兒」及「裝死式育兒」。

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



不知從何時開始,身邊出現許多對父母呼呼喝喝的小朋友,衣來伸手、鞋來伸腳、飯來張口、屁股別人擦、玩具工人執、錯了不道歉已見怪不怪,總之父母彷彿被訓練成奴才或宮女般,只要孩子一呼叫、一扭計、一哭鬧,便立即有求必應地9秒9出現,「媽媽幫你啊!」漸漸地養成凡事被動、沒責任感及不知感恩的孩子。

常言道:父母為孩子做太多,孩子就不會做太多,而我更相信,萬能父母培養出無能孩子,過於勤快的媽媽只會養出懶惰的孩子!因此,我常鼓勵平日凡事都親力親為、神一樣的媽媽,偶爾也要裝成豬一樣的隊友,裝聾、裝懵、裝傻、裝病、裝無力,甚至裝死,這就是最近日本媽媽們流行的「詐屍式育兒」及「裝死式育兒」。

像我,每逢周末就是裝懶的時候,早上睡至自然醒,讓兒子自行照顧自己,洗臉、刷牙、穿衣服、吃早餐,兒子一個人,就會想辦法解悶,看書、寫字、砌Lego、下棋等,總之就是自己事自己處理、自己問題自己找答案,有時我甚至會裝病、裝弱,發發嗲、撒撒嬌,兒子便會自動來哄我,又為我斟暖水、準備早餐,「等我嚟,等我嚟,我得㗎!」才幾歲的小人兒,樂於化身成保護媽媽的強者。

孩子不需要父母為他們處理成長道上的每個難題與障礙,他們只需要父母的讚揚與鼓勵,就像廸士尼動畫《小飛象》,因那對奇異的大耳朵被嘲笑的Dumbo,憑借一根羽毛發掘其飛行潛能,片中最感動而窩心的一句:「孩子毋須父母完美,只須父母相信他們。」父母相信孩子做得到,並給他們機會與時間,慢慢地施展與生俱來的非凡本能,成為一個能逆風飛翔的強者。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」