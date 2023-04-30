幫兒子穿耳窿也犯法！美國父親遭4警闖入屋逮捕　妻子求情也沒用

不少人為了佩戴耳環，都會選擇打耳洞。這看似普通不過的舉動卻讓美國一名男子被警方闖入其住家後上銬帶走，還可能被判最高6年的有期徒刑。事件曝光後，引發熱議。



據《NBC NEWS》報道，這起事件日前發生在美國阿肯色州，45歲的薛蘭德（Jeremy Sherland）因擅自替未成年的兒子穿耳洞，遭當地警方上門逮捕。原因是根據當地法律規定，無論是否有父母同意，16歲以下的未成年者若進行打耳洞等人體藝術行為，皆屬於違法。

薛蘭德被捕狀況及警方及後的解釋：（按圖了解）

從TikTok影片畫面可看到，4名警察突然闖進薛蘭德的家中，立刻把他壓制在牆上，銬上手銬。妻子見狀上前詢問原因並且試圖阻止，但薛蘭德仍被4名警察逮捕帶走。薛蘭德被帶上警車時，可聽到薛蘭德的兒子不斷地大喊「是我自己想要穿耳洞」，「你們為甚麼要逮捕他」。薛蘭德妻子也憤怒表示，「因為沒有執照穿耳洞，需要出動3、4個警察來我家？他們未經許可闖入我家」。

影片曝光後，警方發文回應稱，他們是接到通報，指薛蘭德的兒子在學校和同學聊天時透露，父親有次喝醉後抓住他脖子，幫他穿了耳洞，但根據當地法律，無論父母是否同意，幫16歲以下未成年者穿耳洞等人體藝術行為皆屬違法，所以依法將薛蘭德逮捕。

薛蘭德在監獄關了2個晚上後，4月22日已繳交1500美元的保釋金獲釋，當地警方補充，若薛蘭德確認罪成，最高將判處6年有期徒刑，或罰款最高1萬美金。

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