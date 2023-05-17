先天性多發性關節攣縮症｜泳諭幸得義工幫助終入迪士尼暢遊完夢

泳諭是一位患有「先天性多發性關節攣縮症」的小朋友，也是一個特別堅強的小女孩。感謝罕盟朋友和築夢同行的義工姐姐、哥哥們，令小公主的迪士尼夢得以實現；也感謝天公造美，當日天氣好、又不冷，泳諭整天都玩得很開心！

資料來源：香港罕見疾病聯盟



女兒嬰兒時期雙手及雙腿扭曲 媽媽頓時腦海一片空白

泳諭由BB開始便與手托、腳托、石膏、治療連繫一起。她的雙腿雙手扭曲，當下使媽媽一片空白。「多發性關節攣縮症」罕見病使泳諭未足3歲已進行過兩次手術，走路也是3歲才能開始。由於病情影響，泳諭馬蹄內翻、四肢關節攣縮無力、瘦骨如柴和雙手不能完全伸直。

從她長大三個月起便要每天做物理治療，每天用高粘度橡皮膠布紮腳，也難免惹來注視。「阿妹你做咩呀，你淥親呀？」、「你話佢父母前世做咗咩，今世攪個咁嘅小朋友？」，這些說話偶然聽到也會令人難過，但不能介懷。媽媽指，要教導泳諭學會接受不同人的眼光，旁人只是不明白才發問。幸好她是一個受教的孩子，而且特別堅強，從來不會因為拉筋而哭，做完手術後她也沒有哭，有著這個堅強又樂天的女兒感到驕傲！



泳諭媽媽面對這個情況，內心經常這樣想來調節情緒，「每過一日都係賺咗！」 、「上天畀我咁嘅安排，咪接手囉！」、「命運如此，我們一家唯一的選擇是 — 接受、認命」。

幸得義工團隊幫助 終實現女兒到迪士尼遊玩的夢想



泳諭媽媽偶然認識了香港罕見疾病聯盟 （罕盟），當初只希望找一些同路人，其後有幸參加了「築夢同行義工計劃」，不但實現了泳諭的迪士尼夢，還有遇上一班充滿愛心的義工朋友並送贈很多實用禮物，她感到十分窩心！

相信這麼多人的支持和關懷下，日後即使要面對各種治療，泳諭也有勇氣面對。同時，也希望女兒明白，只要肯堅持，夢想最終也可以成真的！