英5歲女童患一罕見病 嗜食體重達98磅 母親廚房裝圍欄防櫥櫃搵食

撰文：小山
出版：更新：

小朋友食欲良好，父母理應感高興，但英國一名女童卻因一種罕見病未能控制飽腹感，導致長期食欲過盛，年僅5歲但體重已達98磅。女童母親爲了防止女兒不斷到廚房打開櫥櫃找食物，在廚房門口安裝圍欄，她表示隨著女兒逐漸長大，甚至會考慮為廚房櫥櫃上鎖，望控制女兒不斷進食的問題。

綜合外媒報道，Holly Williams育有一名5歲女兒Harlow，Harlow在6個月大時確診患上罕見病「普瑞德 – 威利症候群（Prader-Willi Syndrome）」。由於缺失第15號染色體，Harlow難以調節飽腹感，令她長期覺得肚餓，食欲過盛。

Holly與女兒Harlow。（網上圖片）

比同齡女童重約兩倍 母親打算將櫥櫃上鎖

為防止Harlow因嗜食到廚房櫥櫃找食物，Holly在廚房門口安裝了圍欄。但Holly表示，隨著Harlow逐漸長大，圍欄對女兒或會無效，所以打算將櫥櫃上鎖，因女兒難以自制停止進食。Harlow體重約98磅，為同齡女童體重的兩倍。Holly指Harlow吃完一頓全餐後，便立刻喊肚子餓。「這很難控制，我要嘗試向她解釋其實她不是那麼肚子餓。」Holly也正努力為女兒準備健康又有營養的餐單。

未能調節飽腹感 不讓進食更多會發脾氣

Holly指Harlow至今仍有行動困難及睡眠窒息症的問題，不讓她吃更多食物時，偶爾會發脾氣，如踢腿、扔平板電腦和哭鬧。

鍾麗淇罕見病大女12歲生日 曾被診斷活不過2歲 積極治療喜見進步伊院姑娘視罕見病童為女兒 助達成到主題公園願望拍下最燦爛笑容男嬰患罕見病有兩張面 曾被指活不過10歲 疾病引發認知障礙、癲癇HAHA愛女患罕見病「格林-巴利症候群」老婆放下工作全力照顧囡囡女兒如天使般漂亮竟卻身患罕見病　6歲時被針拮哭了她媽媽也笑了6歲女童因熱水壺爆炸4成燒傷 治療5年將經歷化作正面教材到校演講美國名模演出後台公開哺乳惹人爭議 身為時裝秀寵兒卻也是個媽媽
親子
親子關係
親子熱話
罕見疾病