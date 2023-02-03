英5歲女童患一罕見病 嗜食體重達98磅 母親廚房裝圍欄防櫥櫃搵食

小朋友食欲良好，父母理應感高興，但英國一名女童卻因一種罕見病未能控制飽腹感，導致長期食欲過盛，年僅5歲但體重已達98磅。女童母親爲了防止女兒不斷到廚房打開櫥櫃找食物，在廚房門口安裝圍欄，她表示隨著女兒逐漸長大，甚至會考慮為廚房櫥櫃上鎖，望控制女兒不斷進食的問題。



綜合外媒報道，Holly Williams育有一名5歲女兒Harlow，Harlow在6個月大時確診患上罕見病「普瑞德 – 威利症候群（Prader-Willi Syndrome）」。由於缺失第15號染色體，Harlow難以調節飽腹感，令她長期覺得肚餓，食欲過盛。

Holly與女兒Harlow。（網上圖片）

比同齡女童重約兩倍 母親打算將櫥櫃上鎖

為防止Harlow因嗜食到廚房櫥櫃找食物，Holly在廚房門口安裝了圍欄。但Holly表示，隨著Harlow逐漸長大，圍欄對女兒或會無效，所以打算將櫥櫃上鎖，因女兒難以自制停止進食。Harlow體重約98磅，為同齡女童體重的兩倍。Holly指Harlow吃完一頓全餐後，便立刻喊肚子餓。「這很難控制，我要嘗試向她解釋其實她不是那麼肚子餓。」Holly也正努力為女兒準備健康又有營養的餐單。

未能調節飽腹感 不讓進食更多會發脾氣

Holly指Harlow至今仍有行動困難及睡眠窒息症的問題，不讓她吃更多食物時，偶爾會發脾氣，如踢腿、扔平板電腦和哭鬧。