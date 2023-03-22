婆媳｜新抱未執屋 奶奶拍照於家族群組公審 更以一句話解釋行為
撰文：聯合新聞網
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國外一名奶奶不滿媳婦不打掃，在拜訪兒子家時偷拍下家中凌亂的照片，還將照片上傳到家族群組「公審」，讓媳婦決定硬起來，再也不跟奶奶講話。
據《鏡報》（Mirror）報道，一名女網民在論壇Reddit上分享，自己發現奶奶的惡行時正在參加線上研討會。當時WhatsApp跳出提醒，她發現奶奶把自己家中凌亂的照片傳到家族群組，給群組內的12人一起「公審」，讓她氣到不行。
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她不知道奶奶是在甚麼時候拍下這些照片，不過照片包含孩子的臥室、洗衣間凌亂的擺設，還有堆了物品的車庫。女子氣得跑下樓找奶奶理論，直接詢問奶奶是不是發了她家中的照片，而奶奶只是笑笑地說：「都是為了兒子好」。
女子說奶奶應該是想要傳到沒有她的群組，結果誤傳到有她的群組。自己當時覺得很丟臉，也很氣奶奶越界拍了家裏的照片，讓她覺得被冒犯了。
女子說丈夫得知以後也很生氣，完全不認同媽媽的做法，而女子則是從那時開始再也沒跟奶奶說過話。不少網民看完女子的發文以後都一面倒認為的確是奶奶越界，支持女子的做法。有網友就嗆說：「如果想要房子很乾淨，幹嘛不去住酒店啊？」另一名網民則建議女子以後都不要讓奶奶進家門。
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