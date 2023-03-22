婆媳｜新抱未執屋　奶奶拍照於家族群組公審　更以一句話解釋行為

國外一名奶奶不滿媳婦不打掃，在拜訪兒子家時偷拍下家中凌亂的照片，還將照片上傳到家族群組「公審」，讓媳婦決定硬起來，再也不跟奶奶講話。



據《鏡報》（Mirror）報道，一名女網民在論壇Reddit上分享，自己發現奶奶的惡行時正在參加線上研討會。當時WhatsApp跳出提醒，她發現奶奶把自己家中凌亂的照片傳到家族群組，給群組內的12人一起「公審」，讓她氣到不行。

相關文章：婆媳｜奶奶擅自丟掉家嫂珍藏 事前從未通知 老公反應更令她火滾

+ 7

她不知道奶奶是在甚麼時候拍下這些照片，不過照片包含孩子的臥室、洗衣間凌亂的擺設，還有堆了物品的車庫。女子氣得跑下樓找奶奶理論，直接詢問奶奶是不是發了她家中的照片，而奶奶只是笑笑地說：「都是為了兒子好」。

女子說奶奶應該是想要傳到沒有她的群組，結果誤傳到有她的群組。自己當時覺得很丟臉，也很氣奶奶越界拍了家裏的照片，讓她覺得被冒犯了。

女子說丈夫得知以後也很生氣，完全不認同媽媽的做法，而女子則是從那時開始再也沒跟奶奶說過話。不少網民看完女子的發文以後都一面倒認為的確是奶奶越界，支持女子的做法。有網友就嗆說：「如果想要房子很乾淨，幹嘛不去住酒店啊？」另一名網民則建議女子以後都不要讓奶奶進家門。

【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜妻子不幸流產竟被奶奶責怪！兩個故事 看出兩位丈夫高低

+ 11

婆媳｜人妻不懂煮飯 奶奶極盡嫌棄 可恨老公不幫口更背後加多腳

+ 8

延伸閱讀：

得知媳婦繼承土地 婆婆提一要求引爆眾人怒火：臉皮真厚

擅自開房門、半夜坐床尾 婆婆詭異行徑讓她快崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】