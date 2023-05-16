兒子課本夾藏麵包包裝袋被罵　得悉窩心動機後媽媽才知錯怪了他

一年一度的母親節，每個人的表達方式不同，但目的都是為了感謝母親平時的辛苦照顧，希望能把心意傳達給她。日前有一名媽媽分享，兒子把吃完的貝果包裝袋夾在課本裏，搞得整個黏黏的，讓她忍不住罵了他一頓，但事後兒子才解釋原因，讓她瞬間由生氣轉為感動，結局充滿洋蔥。



在大人眼中的垃圾，或許對小朋友來說是很有價值呢！（按圖了解）

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一名媽媽在Facebook「爆廢公社」發文指出，兒子最近把吃完的貝果包裝袋夾在課本裏，搞得整個黏黏的，讓她忍不住罵了一頓，結果教訓完後兒子才說是因為想留給她的。

兒子表示因爲爸爸說上面寫「love mom」是愛媽媽的意思，而且上面有媽媽喜歡的小兔兔，所以想留給媽媽，女事主聽到這時已經感動不已，但還是追問兒子，為甚麼留給媽媽要夾在課本，兒子則解釋因為包裝袋皺皺的，想要用平，媽媽這時又開玩笑地問「那為甚麼沒有留一個貝果給媽媽吃」，兒子則有點為難的說「因為…因為…我想吃」，讓媽媽整個笑出來。

後來女事主也問了老公這件事，他則表示吃完自己早餐忙着出門上班，因此也沒有注意到兒子默默把包裝收起來，女事主最後也有跟兒子鄭重道歉，和他說媽媽應該先聽他想法再罵他，兒子也原諒了她，最後兩人抱抱和好，女事主也笑說「是個溫馨結局」。

網友民也紛紛留言：

．「對於這個年紀的孩子，包裝紙（一張紙）也會看成完整的一個物品。跟我們認知的包裝紙（垃圾）不同，所以他是很誠心的看到一個很棒的物品要送給你」

．「媽媽雖然一開始很生氣，但後續處理很理性，孩子也很貼心很可愛」

．「拉爸爸下水傑出的一手XD」

．「我的心，揪了一下，好棒的兒子」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】